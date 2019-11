Italia Viva: Renzi ha scelto Pistoia per il battesimo toscano

Appuntamento domenica 17 novembre alle ore 16 al Pistoia Nursery Campus. Con il fondatore e leader del nuovo partito, il ministro Teresa Bellanova ed Ettore Rosato

Matteo Renzi ha scelto Pistoia per il battesimo toscano del suo nuovo partito, Italia Viva. L'appuntamento per iscritti e simpatizzanti è fissato domenica prossima 17 dicembre alle ore 16 al Pistoia Nursery Campus, in via Bonellina 116.

Con il fondatore e leader del partito, ci saranno il ministro Teresa Bellanova ed Ettore Rosato, punto di forza dell'organizzazione.