Istituto degli Innocenti: un gioco di luci colorate illumina il loggiato

La nuova illuminazione progettata e realizzata da Silfi da ieri sera dà spettacolo. L’evento di inaugurazione in occasione del Festival Moon F-Light

Una scenografia di luci colorate che rappresentano l’Istituto e i 5 quartieri della città di Firenze illumina da ieri sera il loggiato dell’Istituto degli Innocenti in piazza Santissima Annunziata. Il nuovo impianto di illuminazione è stato progettato e realizzato da Silfi Spa in occasione del Seicentenario dell’Istituto, permettendo l’accensione in orario notturno della luce blu, colore simbolo degli Innocenti, e di una nuova illuminazione permanente che esalta la bellezza della piazza fiorentina e dell’architettura dell’edificio progettato da Filippo Brunelleschi che Firenze destinò nel XV secolo all’accoglienza dei più piccoli.

L’evento di inaugurazione della nuova illuminazione fa parte del programma del Festival Moon F-Light, promosso dal Comune di Firenze e organizzato da MUS.E: ogni 30 minuti e fino al 6 gennaio 2020, il Loggiato dell’Istituto si illuminerà con un gioco di luci colorate.

All’inaugurazione della nuova illuminazione erano presenti: Maria Grazia Giuffrida, Presidente dell'Istituto degli Innocenti;Matteo Casanovi, presidente di SILFI spa; Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana; Sara Funaro, Assessora all’Educazione del Comune di Firenze; Giovanni Palumbo,Direttore Generale dell’Istituto degli Innocenti; Manuela Gniuli, Direttore Generale di SILFI spa.

“Il Loggiato di piazza Santissima Annunziata è uno dei simboli più riconoscibili dell’Istituto degli Innocenti – commenta la Presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida -: è la porta d’ingresso all’edificio rinascimentale dedicato alla cura e all’educazione dei bambini; è sovrastato dai magnifici putti in ceramica invetriata di Andrea della Robbia; ospita la finestra ferrata da dove fino all’Ottocento passavano i bambini che veniva accolti. Il Loggiato con la sua scalinata e i suoi archi armonici è un simbolo stesso dell’accoglienza per i fiorentini che frequentano questa piazza. Siamo felici di poter mettere al centro dell’attenzione, ancora di più e ancora meglio in orario serale, il loggiato grazie anche a questo gioco di luci nell’ambito del Festival Moon F-Light. Ringraziamo in particolar modo Silfi spa per aver progettato e realizzato, nello speciale anno del Seicentenario dell’Istituto l’impianto che ci consente di cambiare “l’effetto scenografico” al loggiato”.

“Il blu è il colore dell’Istituto degli Innocenti, il colore dei bambini e dei loro diritti, delle loro speranze e del futuro – racconta il Direttore Generale dell’Istituto degli Innocenti Giovanni Palumbo -. Grazie a Silfi possiamo illuminare di blu il Loggiato dell’Istituto, nell’anno delle celebrazioni del nostro Seicentenario, e all’occorrenza utilizzare anche altri colori per lanciare messaggi forti in difesa dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie. Continueremo dunque “a tingere di blu” i nostri pensieri e le nostre azioni quotidiane concrete per la tutela e le promozione dell'infanzia e dell'adolescenza.”.



"Con questo impianto, che va ad aggiungersi a quelli per la Basilica e per la statua equestre di Ferdinando I de’ Medici che avevamo inaugurato lo scorso anno, l'intera piazza Santissima Annunziata e i suoi loggiati possono contare su una nuova luce, in grado di rendere ancora più bello e vivibile anche nelle ore notturne questo spazio ricco di storia - spiega il presidente di SILFIspa Matteo Casanovi - è per noi una grande soddisfazione, in occasione di F-Light, valorizzare in modo permanente, con luci progettate su misura, i luoghi e le architetture simbolo della città, come l'Istituto degli Innocenti, a maggior ragione in un anno tanto importante per questa realtà come quello del suo Seicentenario”.

"L'Istituto degli Innocenti è per definizione, a Firenze, il luogo dell'accoglienza, del calore, della cura - dice l'assessore al diritto alla salute e al sociale della Regione Toscana Stefania Saccardi - L'architettura del Brunelleschi, le opere del Della Robbia, la storia dell'Istituto, tutte le persone che negli anni ci hanno lavorato, testimoniano tutto questo. Il gioco di luci colorate che viene inaugurato oggi, con i significati che i colori e le luci assumono, vuole aggiungere senso a questa accoglienza e lanciare un messaggio in più ai bambini e anche a tutti gli adulti".

“Il blu che da stasera illumina il loggiato di piazza Santissima Annunziata non solo rende ancora più bello questo capolavoro progettato dal Brunelleschi – ha detto l’assessore a diritti e pari opportunità del Comune di Firenze Sara Funaro - ma ricorderà a migliaia di visitatori e residenti l'impegno lungo seicento anni che ha l’Istituto degli Innocenti nei confronti dei bambini. Un’illuminazione suggestiva che arricchisce quindi il nostro patrimonio culturale e che ci fa presente che c’è tanta strada da fare per garantire i diritti ai bambini, ancora oggi vittime indifese di violenze e abusi, discriminazioni e povertà”.

L’intervento:

Grazie alle nuove tecnologie led e all’elettronica di controllo, la nuova illuminazione del Loggiato degli Innocenti è stata progettata da SILFIspa per valorizzare i monumenti e i dettagli architettonici e per poter divulgare messaggi sociali e istituzionali in occasione di ricorrenze e festività, anche con l’uso del colore. A ogni elemento del loggiato (volte a crociera, parete di fondo, dettagli degli affreschi) è associata la propria luce, determinata da uno specifico apparecchio di illuminazione. A partire da oggi e per il periodo delle feste l'illuminazione sarà di tipo scenografico con 24 punti luce a led bianchi e colorati che si accendono grazie a un sofisticato sistema di controllo delle scenografie. Da febbraio 2020 sarà poi attiva un'illuminazione permanente di tipo architetturale, con 27 apparecchi led con luce bianca calda e 25 apparecchi led a luce colorata, per valorizzare ulteriormente l’architettura aumentando le superfici illuminate e la qualità della luce stessa. Tutti gli apparecchi installati sono ad elevata efficienza energetica e consentiranno di avere consumi molto ridotti.