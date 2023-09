Internet Festival: le sfide dell'intelligenza artificiale

Firenze, 20 settembre 2023 - L’uomo non sarà più l’unico responsabile di quanto accade sulla Terra? Condividerà le proprie scelte con macchine da lui create eppure dotate di intelligenze sempre più autonome e potenti? A dare alcune risposte a questi interrogativi contribuirà Internet Festival-Forme di Futuro 2023, manifestazione che dal 2011 indaga il rapporto della nostra società con l’innovazione digitale, in programma dal 5 all’8 ottobre a Pisa, sotto la direzione di Claudio Giua.

Artificiale è la parola chiave della 13/a edizione di IF, ospitata in più di 20 sedi in città, con decine di eventi aperti al pubblico e relatori/trici di caratura internazionale tra esperti/e di robotica, tecnologia e innovazione, umanisti, rappresentanti delle istituzioni, artisti/e e personaggi del mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo.

Tra i protagonisti del programma filosofi come Eric Sadin e Pascal Chabot, e scienziate come Alessandra Sciutti, una delle più note tecnologhe nell’ambito della robotica, chiamati a riflettere sui nuovi paradigmi del lavoro e dell’etica legati alla tecnologia; esperte di comunicazione come Laura Carrer, giornalista specializzata in tecnologie di sorveglianza, intersezione tra genere e tecnologia, privacy, social network e giustizia penale, Vera Gheno, linguista, saggista e traduttrice, Oyidiya Oji Palino, attivista dell’European Network Against Racism Aisbl, che si interrogheranno sull’utilizzo dei dati biometrici, il riconoscimento facciale e le discriminazioni intrinseche al sistema.

Attesi personaggi dello spettacolo come Sabina Guzzanti e Carlo Amleto. In programma, domenica 8 ottobre, un omaggio a Michela Murgia con un dialogo tra Giulia Paganelli, in arte EvaStaiZitta, antropologa e attivista, e Loredana Lipperini, scrittrice e grande amica dell’autrice recentemente scomparsa, per riflettere sul concetto di artificio da un altro punto di vista: quello delle relazioni sociali e interpersonali.

HIKIKOMORI

Il Centro Congressi Le Benedettine si animerà fin dal 4 ottobre con i T-Tour, le attività dedicate ai ragazzi delle scuole, ampliate nel programma dopo il sold out del 2022. Qui trovano spazio anche installazioni interattive come BLUR M3 NOT, a cura di Sheldon.studio e CNR-IFC, con la collaborazione del Fablab Pisa e il Centro Piaggio dell’Università di Pisa, che mette il pubblico di fronte ai comportament innescati da internet interrogandolo, attraverso lo smartphone, sui fenomeni come le challenge online con cui gli adolescenti si mettono alla prova, il cyberbullismo e gli hikikomori, ovvero la tendenza a isolarsi dalla società per vivere unicamente nello spazio virtuale.

In occasione di IF2023, BLUR M3 NOT presenta alcuni dei dati contenuti nella relazione annuale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, depositata a luglio 2023, proprio in merito alla dipendenza dal web. Alle Benedettine sarà possibile familiarizzare con l’intelligenza artificiale applicata al design, grazie alle installazioni interattive di Istituto Modartech, scuola di alta formazione di Pontedera. Spazio ai giovani, poi, con l’hackaton organizzata da RjcSoft, che lo scorso anno portò a sviluppare collaborazioni professionali con alcuni giovani coder e quest’anno ha ricevuto candidature da tutto il mondo con la partecipazione alla finale di squadre provenienti dal Marocco, dalla Corea del Sud e dalla Norvegia.

DIGITAL ART E DRONI ALLE LOGGE DEI BANCHI

Da giovedì 5 alle Logge dei Banchi saranno attivi spazi interattivi e installazioni tra arte e scienza, tra cui “Tra rischio e realtà digitale”, a cura di Accurat e CNR-IFC, che traduce in una mostra immersiva 22 anni di studi sui comportamenti a rischio tra i giovani europei (dal 1995 al 2019) trasformando i dati in espressione artistica e stimolando riflessioni sul futuro. Tra digital art, intelligenza artificiale generativa e interrogativi sociali, quattro artisti affermati - Serafín Álvarez, Marion Balac, Alessandro Bavari e Andrea Ciulu - sono invece protagonisti di una mostra, visibile su un ledwall in piazza XX Settembre, a cura di Carolina Ciuti e Lorenzo Guasti.

Durante l’intera durata del festival le Logge dei Banchi saranno anche il punto di partenza per una serie di dimostrazioni con i droni a cura della Regione Toscana, tra cui una simulazione del “salvataggio dal cielo” in caso di incendio.

REGIONE E INNOVAZIONE

La Regione Toscana darà vita a un nutrito cartellone di iniziative: a partire da giovedì 5 ottobre con CartaByte, appuntamento sulla digitalizzazione degli archivi cartacei dei Comuni Toscani, promosso insieme ad Anci. Venerdì 6 la Scuola Normale Superiore ospita invece “Toscana Digitale, Toscana Diffusa”, una mattinata per misurare lo stato degli investimenti pubblici sulle infrastrutture digitali e il piano delle antenne con il Presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore Stefano Ciuoffo, rappresentanti del governo del territorio, tra cui il Presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni.

In parallelo focus sul bando per l’innovazione delle imprese con l’assessore regionale Leonardo Marras ed esperti di tecnologie per la transizione digitale. L’assessora all’istruzione Alessandra Nardini esplorerà opportunità, rischi e regole dell’Intelligenza Artificiale generativa, una rivoluzione già in corso con un forte impatto sulla società, insieme a Fosca Giannotti e Dino Pedreschi, sempre venerdì 6 alla Normale, nel pomeriggio.

Alle Benedettine si guarda ai prossimi 30 anni con “Futuri desiderabili”, insieme al Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e al Comitato Scientifico di Toscana 2050.

CYBER-LAVORO

Venerdì 6 sarà anche Cybersecurity Day, appuntamento ormai tradizionale a cura dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR (CNR-IIT), in collaborazione con Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa. Nella stessa giornata, nella sede dell’Unione Industriali Pisana promotrice dell’evento, si parlerà di “Quarta rivoluzione industriale e Intelligenza Artificiale: la metamorfosi delle culture del lavoro” con – tra gli altri – il sociologo del lavoro Daniele Marini.

Gli studenti del Corso di laurea magistrale in Ingegneria informatica- Intelligenza artificiale, invece, proporranno soluzioni innovative per le imprese all’incontro “Come l’intelligenza artificiale cambierà le imprese Soluzioni di intelligenza artificiale: strategia, marketing, risorse umane, ricerca e sviluppo”, condotto dal giornalista Marco Viviani, venerdì 6 ottobre alle ore 17 alle Benedettine.

ARTIFICIAL LAW

Di diritti in rete si parlerà, tra gli altri, con esperti/e nella sezione “Artificial Law” a cura di Fernanda Faini. Tra gli ospiti Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, e Guido Scorza, giurista e docente in materia di diritto delle nuove tecnologie.

CONVERSAZIONI CON L’AI. Ogni pomeriggio alle ore 19 l’ExWide ospita una conversazione con aperitivo finale a tema “Si salvi chi sa”: tra gli ospiti la filosofa Ilaria Gaspari, la scrittrice Licia Troisi, il musicista Vipra, la linguista Beatrice Cristalli, lo storyteller Cristiano Carriero. Domenica 8, alle 16,30, alla Gipsoteca di Arte antica, “L’intelligenza diseguale”, con il creator Claudio Riccio, reso celebre da alcune opere d’arte generate con l’intelligenza artificiale tra cui alcune “istantanee” dal sapore predittivo (come nel caso dei funerali di Silvio Berlusconi, non molto diverse da quelle scattate realmente qualche mese dopo).

Di cibo oltre i confini “naturali” si parlerà sabato 7 nell’incontro “Coltivando il futuro. Un viaggio nelle esperienze di orticoltura moderna: naturale, artificiale e ibrida”. Intervengono Alessandra Mei, Niccolò Pagliarani.

DJ-SET E TECHNO-MAGIE

In cartellone anche djset video-artistici al Circolo Caracol e live painting alle centralissime Logge dei Banchi, lo spettacolo teatrale curato dai Sacchi di Sabbia e Davide Barbafiera insieme con le persone in detenzione nella CC “Don Bosco”, due concerti, sabato e domenica alle 21,30, al Lumière, con protagonisti Ishmael Ensemble, Simone Graziano “Frontal” + Clap! Clap! e il closing party “Paradisi Artificiali – Technomagia#2” al Deposito Pontecorvo, la sera di sabato 7 ottobre.

PARTNER

Ricco il parterre dei partner di IF: da AVM, azienda tedesca leader nei prodotti per la connettività a banda larga e per la domotica, a Holocron, azienda pisana specializzata nello sviluppo di software custom che metterà a disposizione la propria sede - Palazzo Simoneschi a Pisa - per incontri e un'installazione/dialogo con l'intelligenza artificiale; e poi ancora da TD Group Italia, realtà pisana con oltre quarant'anni di esperienza nell'ICT, il Polo Tecnologico di Navacchio, Toscana Energia, DevItalia, UniCoop Firenze insieme a Mix, C-Lex Studio Legale, COMMED I A, Tech Jobs Fair, UNA – Aziende della Comunicazione Unite e molti altri ancora.