Infomobilità a Firenze, tutte le novità di IF

L’App di Infomobilità IF del Comune di Firenze cambia volto. Un upgrade che non è solo grafico ma che prevede un progressivo potenziamento delle funzioni a disposizione del cittadino e un utilizzo più semplice. L’obiettivo è quello di fare di IF l'unico canale per tutti i servizi di mobilità cittadina. La nuova versione sarà disponibile dal 5 ottobre.

Le novità sono state illustrate oggi dall’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio e dall’assessora ai Servizi Informativi, Smart City e Innovazione Laura Sparavigna nell’ambito delle iniziative della Settimana Europea della Mobilità.

Non si tratta soltanto di un rinnovo di veste grafica. Anche le funzioni di travel planner, di controllo della puntualità delle corse e di scelta tra le diverse modalità di trasporto saranno completamente nuove, insieme a grafica e usabilità. Con questo aggiornamento un utilizzo quotidiano diventerà più facile e sarà attivata una nuova sezione dedicata alle campagne dell’Amministrazione rivolte ai cittadini per incentivare comportamenti virtuosi di mobilità sostenibile e promuovere la multimodalità tramite nuove forme di premialità. E a breve arriveranno anche nuove funzionalità come l’acquisto di biglietti e abbonamenti del trasporto urbano, il pagamento della sosta su strada e il noleggio delle bici dello sharing.

“L'app IF è tra le più utilizzate di quelle che l'Amministrazione mette a disposizione: 98.000 utenti registrati e 25.000 dispositivi attivi nell'ultima settimana – spiega l’assessore Giorgio –. È stata un elemento di innovazione, perché dava informazioni sugli imprevisti del traffico cittadino. Adesso, anche grazie a finanziamenti del MaaS, si rilancia per ottenere una vera integrazione di tutti i servizi di mobilità dentro un'unica app del Comune. In realtà è un restyling solo nel nome e nel logo, che restano: l'app cambia filosofia e modalità e diventa una vera app con tutti i servizi di mobilità integrati al proprio interno.

Attraverso IF si potranno comprare i biglietti del TPL, la sosta e i minuti delle biciclette in sharing, e si potranno programmare viaggi integrati con tutte le modalità, scegliendo se fare il viaggio più economico, più veloce o più ecologico. Si potrà sapere anche i percorsi dei bus più vicini e tra quanto passeranno e tutte le informazioni sul traffico. Un unico canale per muoversi con qualunque mezzo in città e anche per parcheggiare, senza le maggiorazioni di costo previste in altre app”.

“A questo si aggiunge la possibilità di sviluppare pacchetti integrati – aggiunge l’assessore –: pacchetti mensili con un tot di minuti di bicicletta, un tot di biglietti per l'autobus, un tot di ore di sosta, con profili tariffari differenziati e sostenuti da politiche di prezzo e offerte dell'amministrazione. Tutto sarà molto semplice e intuitivo: abbiamo lavorato sulla funzionalità, oltre che sulla veste grafica, perché ci fosse un'applicazione che semplifica la vita invece di complicarla”.

Ma l’app IF diventa anche uno strumento molto importante per promuovere tra i cittadini diverse forme di mobilità. “Grazie al meccanismo dell’incentivazione – aggiunge l’assessore Giorgio – l’Amministrazione potrà lanciare delle sfide ai cittadini per accompagnarli verso nuove abitudini attraverso il riconoscimento di quelle più virtuose. La nostra idea è quindi avviare delle challenge con obiettivi del mese o del trimestre in chilometri in bici, corse in autobus, chilometri a piedi, e chi li raggiunge avrà dei premi. È un meccanismo che funziona con Pedala Firenze ti premia e che vogliamo estendere”.

Ormai c'è un'applicazione per qualsiasi cosa, ma raramente è a misura di persona e ci semplifica la quotidianità - sottolinea l'assessora Sparavigna -. Rendere semplice la vita ai cittadini è il nostro obiettivo, e da qui la volontà di avere un'unica app, sempre più estesa nei servizi che offre e soprattutto sempre più facile da utilizzare. Con pochi click si potrà sapere esattamente qual è il miglior percorso per raggiungere la nostra destinazione e organizzare la giornata: un aiuto concreto per chi ha una famiglia, con anziani o bambini.

Sappiamo che sprechiamo circa due settimane all'anno in burocrazia e nel capire cosa serve per accedere agli strumenti della pubblica amministrazione. Per questo è molto positivo che IF diventi l'unica bacheca per le campagne dell'Amministrazione: l'obiettivo non è che i cittadini passino tempo a capire quali sono le offerte, ma che in pochi click possano scegliere la formula più utile e conveniente, secondo le proprie abitudini e il proprio portafoglio. Anche la comunicazione delle allerte di Protezione civile è stata estesa e semplificata - conclude l'assessora Sparavigna -: con un unico canale possiamo sapere non solo come spostarci, ma come farlo in sicurezza”.

Infomobilità e travel planning

IF diventerà sempre più il canale unico attraverso cui accedere a tutti i servizi di mobilità del territorio di Firenze. Centrale sarà la funzione di infomobilità, con gli avvisi sul traffico, le allerte meteo e via dicendo, a cui si aggiungerà il controllo della puntualità delle corse. Tramite il travel planner dell'app sarà possibile acquistare i biglietti del TPL pianificando il viaggio. Questa funzione permetterà anche di visualizzare, per ogni tipo di spostamento, il risparmio sia economico che ecologico. Pianificando un viaggio, l'app proporrà alternative di percorso mostrando, in base al mezzo scelto, la CO2 risparmiata e il costo economico dando la possibilità al cittadino di scegliere tra l'opzione più economica, quella più ecologica o quella più veloce. L'obiettivo è farne un vero hub dei servizi di mobilità cittadina: un facilitatore della mobilità negli spostamenti dei cittadini, senza dover passare dalle singole app dei diversi gestori.

Le novità di arrivo

Con la nuova IF si punta a integrare progressivamente tutti i titoli e servizi di mobilità, in modo che il cittadino non debba più passare dalle singole app.

Si parte dal pagamento della sosta in strada gestita da SAS. L'idea è eliminare il classico parcometro, con una logica che permette di pagare/ricaricare la sosta anche con un risparmio rispetto ad altre app di pagamento esistenti. In prospettiva questa possibilità sarà estesa anche per la sosta nei parcheggi di struttura di Fi Park.Altro servizio che sarà integrato su IF sarà la vendita diretta dei titoli urbani di Autolinee Toscane per bus e tram: biglietto singolo da 90 minuti a 2 euro, carnet da 10, abbonamento settimanale, mensile e trimestrale. E anche il noleggio di bici ed e-bike in sharing di Ridemovi.

Queste nuove funzionalità saranno rilasciate progressivamente nei prossimi mesi.

Le campagne diventano protagoniste

Con l’upgrade IF diventa la bacheca dove l’Amministrazione promuove le campagne rivolte ai cittadini, cioè gli incentivi economici legati a comportamenti di mobilità sostenibile. IF diventa quindi lo strumento privilegiato e agevole per ottenere vantaggi concreti.

Attualmente sono quattro le campagne attive. Ti porta Firenze, ovvero il bonus per l'abbonamento al trasporto pubblico; Pedala Firenze ti premia, l’incentivo a spostarsi in bicicletta; il Bonus bici che prevede contributi per l’acquisto di e-bike e cargobike; la campagna MaaS, la sperimentazione dedicata ai dipendenti delle aziende aderenti all’iniziativa MaaS corporate e agli utenti già iscritti al bonus Ti porta Firenze di quest'anno e che prevede premi al raggiungimento di determinati obiettivi di utilizzo. La nuova IF diventerà lo strumento dove ospitare sempre nuove campagne, potenzialmente illimitate, per incentivare e premiare vari comportamenti virtuosi diversi come andare al lavoro a piedi, in bici, fare viaggi multimodali, evitare il mezzo privato nei viaggi urbani e via dicendo.

Gamification e incentivazione del cambiamento di abitudini

Ma la nuova IF diventerà uno strumento molto importante per accompagnare le persone verso una mobilità diversa tramite campagne obiettivo per i cittadini basate sul meccanismo della gamification. L’Amministrazione lanciando sfide a tutti gli utenti premierà chi raggiunge gli obiettivi con riconoscimenti alle abitudini più virtuose dei cittadini. Il meccanismo è quello già previsto in Pedala, Firenze ti premia. L’idea è quello di ampliarlo con sfide mensili o trimestrali: fare un tot di chilometri in bici o a piedi, oppure un certo numero di corse in autobus e chi centra l’obiettivo potrà avere un 10 biglietti gratis per il TPL oppure mezz’ora di bike sharing gratuito. L'obiettivo è rendere più semplice la mobilità integrata in città e avere uno strumento di gamification che permetta di sviluppare comportamenti più virtuosi, riconoscendoli e premiandoli.

Premio per l’iscrizione in occasione dell’aggiornamento

Il rilascio della nuova app, disponibile dal 5 ottobre, diventa l’occasione per allargare la platea di utilizzatori con un meccanismo di adesione rapida: chi scarica o aggiorna l'app IF e completa un breve questionario sulle abitudini di mobilità completando il profilo MaaS, ottiene direttamente un premio, 25 minuti di bike sharing.