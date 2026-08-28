Inchiesta della Procura sull'ASP Firenze Montedomini

Oggi la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo esplorativo (al momento senza indagati né ipotesi di reato) a seguito di un esposto del comitato "Salviamo Firenze per Viverci". L'indagine punta a fare chiarezza su presunte anomalie nella gestione e assegnazione di 23 appartamenti di proprietà di Montedomini, alcuni dei quali risulterebbero inseriti su piattaforme online per affitti turistici brevi.

Il Consiglio di Amministrazione di ASP Firenze Montedomini ha diffuso un comunicato per esprimere piena fiducia nella Magistratura disponibilità a collaborare con la massima trasparenza: "Siamo convinti che questo percorso possa rappresentare anche un’occasione per fare chiarezza rispetto a ricostruzioni e informazioni non corrette emerse nelle ultime settimane. Affronteremo ogni passaggio con serenità, nel pieno rispetto del lavoro degli organi competenti".