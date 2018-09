Inceneritore di Scarlino: si affaccia l'ipotesi della chiusura

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato una mozione del capogruppo Pd Leonardo Marras per una verifica completa ed esaustiva sulle ricadute dell’attività dell’impianto sulla salute dei cittadini: “Non può sostituire Case Passerini”. Fattori (Sì): “Chiudere subito, ‘fuori legge’ dal 2005. Gravi responsabilità della Regione". I Comitati presenti oggi in Consiglio

Stamani i comitati Diciamo NO all'inceneritore di Scarlino, Mamme contro l'inceneritore di Scarlino e SOS - La Piana del Casone e delle amministrazioni di Scarlino e Follonica (presenti anche i due sindaci Andrea Benini e Marcello Stella), contro la delibera di Giunta Regionale n 879/2018 del 30 luglio scorso con cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di incenerimento di Scarlino.

La Giunta regionale, in ossequio al principio di precauzione, dovrà mettere in atto ogni azione al fine di verificare in maniera completa ed esaustiva le ricadute che ha l’attività dell’impianto di incenerimento di Scarlino sulla salute dei cittadini. A questo fine dovrà valutare anche una revisione del proprio orientamento, con l’eventuale annullamento in autotutela di quanto già deliberato. Lo prevede una mozione presentata dal capogruppo Pd Leonardo Marras e approvata dall’Aula. I consiglieri del gruppo Lega Nord si sono astenuti. Sono state respinte altre tre mozioni firmate da Tommaso Fattori e Paolo Sarti (Sì-Toscana a sinistra), Paolo Marcheschi (Fratelli d’Italia) e da Giacomo Giannarelli, Irene Galletti e Gabriele Bianchi (M5S). In particolare la Giunta dovrà riferire se nel corso dell’istruttoria sul termovalorizzatore e sull’impianto di trattamento dei rifiuti liquidi nel comune di Scarlino, relativa al procedimento di valutazione di impatto ambientale, siano stati presi in esame i documenti del Cnr di Napoli e della relazione tecnica dei Consulenti tecnici d’ufficio del tribunale di Grosseto, con tutte le criticità emerse, e anche la richiesta di valutazione dell’impatto sanitario presentata dai comuni di Follonica e Scarlino, non accolta.

“E’ una vicenda che affonda le sue radici lontano nel tempo ed ha coinvolto generazioni di amministratori, come il sottoscritto – ha affermato Marras – Dal 2015, dopo una fuoriuscita importante di diossine, i Comuni di Scarlino e di Follonica sostengono, alla luce dei documenti del Cnr di Napoli e dei Ctu, che la permanenza dei fumi nei forni non riesce a garantire, allo stato attuale, l’abbattimento delle tossine, con il rischio che tali sostanze siano liberate nell’aria”. A suo parere, inoltre, c’è un problema di ordine politico, nato nel luglio scorso, quando si decise la chiusura di Case Passerini e contemporaneamente si autorizzò un impianto a Scarlino, “quasi ne fosse un sostituto”. “Quello di Scarlino è il nonno dell’inceneritore di Case Passerini, che nel frattempo ha visto nascere i propri figli – ha concluso Marras –. Oggi, quell’impianto, non può marciare”.

“L’ATO Sud ha un’acclarata sovracapacità impiantistica, ossia più inceneritori che rifiuti da incenerire, ed ha il record negativo di percentuali di raccolta differenziata dell’intero centro-nord Italia. Il che significa che quando saranno raggiunti obiettivi decenti di raccolta differenziata la maggior parte degli impianti sarà superflua, non solo Scarlino”, esordisce Tommaso Fattori, capogruppo di Sì Toscana a Sinistra, nel dibattito in consiglio regionale presentando la mozione che chiede lo stop definitivo all’inceneritore di Scarlino. “Ci troviamo davanti ad un impianto vetusto e caratterizzato da tecnologie obsolete ma soprattutto a un impianto fuori legge fin dal lontano 2005, dato che i forni non rispettano la normativa nazionale concepita per ridurre le emissioni di diossine”, ha proseguito Fattori. “Ci troviamo anche davanti a una delittuosa pervicacia da parte delle istituzioni, che continuano ad autorizzare un impianto che non rispetta le norme, dando ogni volta prescrizioni che poi nessuno verifica. Così la delibera di giunta dello scorso luglio, che chiediamo di annullare in autotutela, è solo l’ultimo capitolo di una lunga vicenda che vede ben quattro autorizzazioni all’esercizio dell’inceneritore annullate da TAR e Consiglio di Stato nel corso degli anni”. “La famigerata Delibera 879 - spiega Fattori - concede l’AIA all’inceneritore di Scarlino nonostante sia fuori legge, come evidenziato dalle relazioni sia dell’Istituto di ricerca sulla combustione del CNR di Napoli sia dei consulenti del giudice civile di Grosseto”. “Noi ribadiamo che l’inceneritore di Scarlino deve essere chiuso senza se e senza ma. Dobbiamo rispettare le leggi e dar ascolto agli abitanti e ai Sindaci di un territorio fortemente inquinato, in attesa da anni di bonifiche mai fatte”, ha proseguito Fattori nel suo intervento. “Gli abitanti non possono pagare con la loro salute per gli interessi economico-finanziari di un pugno di persone, come l’imprenditore ‘amico’ ed ex assessore regionale Periccioli, oggi presidente della Scarlino Energia, o per l’incapacità di SEI di raggiungere livelli decenti di RD”. Il capogruppo di Sì Toscana a Sinistra ha proseguito attaccando la Giunta regionale “oggettivamente responsabile di questa situazione”. Spiega Fattori: “erano state presentate osservazioni che chiarivano inequivocabilmente come i forni non fossero a norma, non consentendo ai fumi di rimanere per almeno 2 secondi ad 850 gradi, in modo da abbattere le diossine. L’Istituto di Napoli ha potuto, infatti, visionare le sezioni quotate smentendo Scarlino Energia, che peraltro aveva fornito per anni una documentazione carente, che non permetteva di valutare la reale dimensione dei forni. Ma Arpat e la conferenza dei servizi hanno preso per buona questa documentazione falsa fornita dal proponente, fin dal 2015”. Fattori ripercorre le ultime tappe della vicenda: “In un’interrogazione di vari mesi fa avevamo messo in fila tutti questi elementi e la Giunta ci rispose che ne avrebbe tenuto conto, anzi, che sarebbe arrivata risposta in merito alle osservazioni presentate da Forum Ambientalista e Prc sul procedimento VIA/AIA dell’impianto. Invece è arrivato un nuovo via libera all’inceneritore, in piena estate”. “E dico in anticipo all’assessore Fratoni che non è possibile ogni volta cavarsela con il rinvio ad una futura verifica, a posteriori, del fatto che l’impianto sia effettivamente conforme a quanto dichiarato in AIA da Scarlino Energia. Anche perché in tutti questi anni l’impianto ha funzionato senza esser conforme alle norme e alle prescrizioni che in seguito nessuno ha verificato. Oggi siamo punto e a capo: anche se lo studio del CNR, che chiediamo che sia reso noto al consiglio, e le perizie volute dal tribunale dichiarano i forni non a norma, nel verbale della Conferenza dei Servizi sono riportati come veri i dati falsi del Gestore. Dati falsi che sono stati fatti propri dalla Regione senza acquisire ulteriore documentazione e senza verifiche adeguate”. “La Regione non poteva e non può autorizzare un impianto chiaramente fuori norma. Chiediamo l’annullamento in autotutela della delibera 879 e degli atti del procedimento unificato VIA/AIA 2015 per l’esercizio dell’impianto. Chiediamo che i tecnici del CNR di Napoli siano ascoltati dai consiglieri. E non dimentichiamo che questo impianto ha comunque bruciato centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, pur essendo fuori norma da anni. Ma su questo dovranno dare risposta le due inchieste aperte dalla Procura di Grosseto e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze”.

“E’ mancata una pianificazione adeguata, c’è stata l’assenza totale di controlli, di prospettiva sulla gestione di rifiuti. E si parla di economia circolare, mettendo una bandierina nello statuto” ha osservato Gabriele Bianchi (M5S). A suo parere non si ascolta la popolazione, non si tiene conto della posizione dei sindaci, come pure dei dati sanitari inquietanti. “Non possiamo stare in silenzio – ha affermato –. Non ci resta che fare squadra con i cittadini”.

“C’è quasi un’ostilità cieca e sorda alle istanze della popolazione locale – ha dichiarato Paolo Marcheschi (Fratelli d’Italia) –. Ci sono accuse gravissime, contenute in atti ufficiali. In pochi mesi l’inceneritore di Scarlino ottiene ben tre autorizzazioni. E si tratta di un impianto privato, mentre ci sono ben 28 chilometri quadrati da bonificare”.

“Ci sono cittadini che stanno dicendo da anni, dati alla mano, che l’inceneritore di Scarlino non può funzionare - ha osservato Monica Pecori (Gruppo misto Toscana per tutti) -. Si continua, invece, a concedere autorizzazioni, ma non si fanno bonifiche”. Da qui l’adesione alla mozione di Si-Toscana a sinistra.

“Oltre le parole occorrono fatti – ha affermato Marco Casucci (Lega Nord) –. Possiamo giungere all’annullamento della delibera per autotutela e, quindi, alla chiusura. Oppure possiamo fare valutazioni diverse. Vogliamo che si faccia della buona politica per i cittadini, di un territorio che ha già dato molto”.

Il capogruppo Leonardo Marras ha annunciato il voto contrario del Pd sulle mozioni diverse dalla propria, mentre Tommaso Fattori si è dichiarato disponibile a votare le mozioni di tutti, accogliendo con favore l’impegno dello stesso Marras ad ascoltare in commissione i tecnici del Cnr. Disponibile a votare le mozioni anche Paolo Marcheschi. “Perché il Pd ha deciso di votare contro le altre mozioni? – si è chiesto Andrea Quartini (M5S) –. Come si fa ad andare contro le comunità locali? E’ imbarazzante”. Perplessa anche Monica Pecori (Gruppo misto Tpt). Marco Casucci (Lega Nord) ha annunciato il voto di astensione sulla mozione del Pd e il voto favorevole sulle altre.