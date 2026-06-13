Incendio Delca Energy di Vicopisano, monitoraggio costante

In seguito all'incendio verificatosi presso la ditta Delca Energy di Vicopisano, l'assessore regionale all'ambiente David Barontini ha convocato oggi un Tavolo regionale di coordinamento con l'obiettivo di garantire il costante presidio della situazione e il monitoraggio degli effetti dell'evento sul territorio interessato.

Al Tavolo – oltre alla Regione Toscana - hanno partecipato il direttore generale di ARPAT Pietro Rubellini e il responsabile del dipartimento di Pisa Gaetano Licitra per ARPAT, Luca Carneglia del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa Nicola Ciannelli e le amministrazioni comunali di Vicopisano, Vecchiano, San Giuliano Terme, Pisa, Santa Maria a Monte, Bientina, Cascina, Calci e Calcinaia.

“Abbiamo voluto istituire questo Tavolo - afferma l’assessore Barontini - per garantire continuità al lavoro di coordinamento e presidio del territorio avviato nei giorni scorsi dalla Prefettura durante la fase dell'emergenza ora conclusa. Adesso che le conseguenze dell'incendio sono state adeguatamente monitorate, è importante mantenere attivo un luogo di confronto tra tutte le istituzioni coinvolte per seguire l'evoluzione della situazione e assicurare ai cittadini informazioni puntuali e trasparenti. Questo Tavolo ci consentirà di garantire un costante coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, condividere le informazioni disponibili e raccogliere le esigenze delle amministrazioni comunali interessate dall'evento”.

“La Regione – prosegue - continuerà a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della situazione, accompagnando le attività di monitoraggio ambientale e sanitario e verificando il corretto svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica. L'obiettivo è assicurare ai cittadini la massima trasparenza, il costante aggiornamento delle informazioni e il pieno supporto alle amministrazioni locali fino al completo superamento dell'emergenza”.

Nel corso dell'incontro sono stati illustrati gli aggiornamenti relativi alle attività di monitoraggio ambientale e sanitario avviate a seguito dell'incendio.In particolare ARPAT ha effettuato le prime analisi sui campioni di verdure a foglia larga relative all’eventuale presenza di sostanze nocive quali diossine, furani, policlorobifenili (PCB) e idrocarburi policiclici aromatici. Tutti gli aggiornamenti relativi ai monitoraggi ambientali sono pubblicati e costantemente aggiornati sul sito di ARPAT.Per quanto riguarda la qualità dell'aria, è stato evidenziato come, pur essendosi registrato un temporaneo incremento dei livelli di particolato nelle ore successive all'incendio, i valori di PM10 e PM2,5 siano rimasti ampiamente al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente.Il monitoraggio viene effettuato attraverso due stazioni fisse già presenti nel territorio e mediante un ulteriore laboratorio mobile appositamente installato presso l'Ospedale Cisanello di Pisa, che consentirà di acquisire dati continui in un'area frequentata da soggetti particolarmente vulnerabili e di confrontare i dati raccolti con quelli delle centraline della rete regionale allo scopo una migliore valutazione del rischio.

Sul fronte delle operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno comunicato che l'incendio si trova in una fase pienamente controllata. Sono ancora possibili limitate riaccensioni puntuali dovute alla presenza di materiale combustibile, ma la situazione risulta sotto controllo e proseguono le attività di rimozione e messa in sicurezza finalizzate alla completa estinzione del rogo. L'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha confermato l'importanza di proseguire il monitoraggio di acqua e prodotti alimentari nell'ottica della prevenzione di eventuali esposizioni croniche.

È stato inoltre riferito che nei giorni successivi all'incendio non si sono registrati aumenti degli accessi ai servizi di emergenza per problematiche respiratorie riconducibili all'evento. Nel corso della riunione i rappresentanti delle amministrazioni comunali hanno evidenziato la necessità di disporre di informazioni costanti e coordinate da poter mettere a disposizione della cittadinanza. In risposta a tale esigenza è stato condiviso il ruolo del Tavolo regionale quale sede di raccordo e aggiornamento tra tutti i soggetti coinvolti.Il Tavolo – la cui prossima riunione è già convocata per martedì 16 giugno alle ore 17 - ha concordato che tutti gli ulteriori aggiornamenti sui risultati delle analisi verranno messi a disposizione della cittadinanza sul sito di ARPAT.