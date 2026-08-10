*Incendio a Vicchio, 15 ettari bruciati a La Colla: in azione 3 elicotteri e un canadair**Vicchio, Mugello* – Notte di fuoco a La Colla, frazione di Vicchio. Da ieri le fiamme stanno divorando il bosco e il bilancio è già di circa 15 ettari andati in fumo.

Il rogo è divampato nella notte, e proprio il buio ha reso più complicato il lavoro delle squadre AIB impegnate sul fronte. Le operazioni sono coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento dell'Unione Comuni del Mugello.

Dalle prime ore di questa mattina il cielo sopra Vicchio è tornato a riempirsi di mezzi aerei. Sono tre gli elicotteri e un canadair impegnati nei lanci d’acqua per cercare di arginare le fiamme e proteggere le aree boscate circostanti.

L’obiettivo ora è chiaro: contenere ed estinguere l’incendio prima che arrivino le ore più calde della giornata, quando vento e temperature alte rischiano di far ripartire il fuoco con più forza.

Sul posto al lavoro anche i volontari e i mezzi a terra per creare le fasce tagliafuoco e mettere in sicurezza il perimetro. La situazione resta sotto osservazione.