Campagna abbonamenti 2026-27, stamani la partenza

Dalle ore 10.00 di oggi lunedì 13 luglio preso il via la Campagna Abbonamenti 2026/27 della Fiorentina con l'apertura della fase di Prelazione, riservata agli abbonati della stagione 2025/26, che potranno confermare il proprio posto o sceglierne uno fra quelli disponibili.
Sempre da stamani è attiva la vendita dei biglietti per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026/27 con fase dedicata ai soli abbonati fino alle ore 9.59 di lunedì 20 luglio.
La gara non è inclusa nell'abbonamento stagionale: gli abbonati potranno comunque acquistare il proprio biglietto a tariffa Promo Abbonati a partire da € 2,00.