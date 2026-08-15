Incendio a San Donato: persi solo nove ettari

Il primo pomeriggio di oggi avrebbe dovuto segnare l'inizio della quiete per migliaia di turisti e residenti nel cuore del Chianti. Invece, la tranquillità delle vacanze è stata lacerata da una colonna di fumo denso che si è alzata dai boschi di Olena, nei pressi di San Donato in Poggio. Mentre le tavole venivano imbandite per la vigilia di Ferragosto, un’emergenza ambientale di vaste proporzioni metteva a dura prova il confine tra i comuni di Barberino Tavarnelle e Castellina in Chianti, ricordandoci quanto sia sottile il filo che protegge la bellezza del nostro territorio.

In cronaca ambientale, il successo di un’operazione non si misura solo da ciò che è andato perduto, ma soprattutto da ciò che è stato preservato. Il bilancio definitivo parla di nove ettari di bosco distrutti. Tuttavia, la vera notizia risiede nel potenziale disastro evitato: l’eccezionale tempestività della macchina dei soccorsi ha impedito alle fiamme di divorare oltre 200 ettari di vegetazione pregiata.

Non si è trattato solo di salvare alberi. Se il fuoco avesse superato la linea di contenimento, l'impatto sarebbe stato catastrofico non solo per l'ecosistema, ma per l'intera economia locale. Quell'area di 200 ettari ospita agriturismi e abitazioni che, pur non essendo stati lambiti direttamente nel focolaio iniziale di Olena, si sono trovati nel mirino di un incendio che rischiava di diventare un "buco nero" economico e turistico per il prossimo decennio.

Affrontare un rogo che scavalca i confini amministrativi richiede una coordinazione che va oltre la burocrazia. La risposta è stata una prova di forza interprovinciale: tre elicotteri regionali, l'intervento di un Canadair per i settori più impervi e oltre 20 squadre di volontari AIB (tra cui le sezioni de La Racchetta di San Casciano, Panzano e Tavarnelle) hanno operato in un fronte comune tra Firenze e Siena.

Il coordinamento a terra tra Vigili del Fuoco, Polizia Locale e direttori delle operazioni ha dimostrato che la tutela del paesaggio toscano non ammette campanilismi. I sindaci David Baroncelli e Giuseppe Stiaccini hanno voluto sottolineare questa unità d'intenti: "In situazioni complesse come queste la collaborazione tra enti locali è essenziale, ci stiamo adoperando su più fronti, dall’approvvigionamento alla logistica."

Dal punto di vista tecnico, l'incendio ha sfruttato una combinazione letale di fattori: bassa umidità e vento di Tramontana (nord-est). La vera sfida, però, risiede nella vulnerabilità botanica dell'area. La presenza di boschi misti di quercia e, soprattutto, di resinose ha agito da accelerante naturale, mentre il fitto sottobosco ha permesso alle fiamme di "arrampicarsi" velocemente verso le chiome.

Per fermare l'avanzata, non è bastata l'acqua. È stato necessario l'intervento delle macchine movimento terra, che hanno inciso il suolo creando delle vere e proprie "cicatrici" meccaniche. Queste piste fungono da barriera fisica insuperabile per il fuoco radente, separando la vegetazione integra da quella combusta e permettendo ai mezzi fuoristrada di raggiungere il cuore del rogo per la bonifica.

Con temperature elevate e siccità persistente, non è ammessa la minima distrazione. L'organizzazione Antincendi Boschivi della Toscana è categorica: il divieto assoluto di abbrucciamento è in vigore dal 13 giugno fino al 31 agosto. La responsabilità individuale è l'unica vera prima linea di difesa. Un apparecchio che genera scintille o una banale grigliata di Ferragosto all'aperto possono trasformarsi in inneschi per danni incalcolabili. La protezione del Chianti non può dipendere solo dal coraggio dei volontari; deve nascere dalla consapevolezza di chi vive e frequenta la campagna.

L'incendio di Olena, che ha costretto alla chiusura temporanea della Strada Provinciale 101 tra San Donato e Castellina, rimane un monito silenzioso tra i filari e i boschi. Se oggi possiamo ancora ammirare questo paesaggio, è solo grazie a un dispiegamento di forze che ha lottato contro il tempo e il vento. Il patrimonio naturale toscano è un’eredità secolare che può svanire in pochi minuti di negligenza.