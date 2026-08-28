Incendi: prorogato fino al 13 settembre il divieto di abbruciamenti

Resta in vigore fino a domenica 13 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali in tutto il territorio. La proroga del periodo ad alto rischio per lo sviluppo di incendi boschivi è stata disposta dalla Regione Toscana. La decisione è stata assunta sulla base delle previsioni elaborate dal Consorzio LaMMA, che indicano per l’inizio di settembre un possibile ritorno di condizioni di stabilità atmosferica, con temperature superiori alla media e un progressivo aumento del rischio di incendi verso livelli medio-alti.

Fino al 13 settembre non sono previste deroghe legate agli orari o alla distanza dai boschi: qualsiasi abbruciamento di residui vegetali è vietato. Nei boschi è inoltre vietata ogni accensione di fuochi. Fanno eccezione soltanto la cottura di cibi nei bracieri e nei barbecue situati presso abitazioni e relative pertinenze e quella effettuata nelle aree appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento forestale regionale. In presenza di focolai o principi di incendio è necessario effettuare immediatamente una segnalazione chiamando il numero unico di emergenza 112 oppure il numero verde della Sala operativa regionale 800 425 425.