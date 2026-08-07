Incendio Firenzuola, proseguono le operazioni di spegnimento

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio di Firenzuola con il supporto di elicotteri regionali e un Canadair. Le squadre a terra sono riuscite a contenere le fiamme sul fronte sinistro, nonostante l’elevata difficoltà per il terreno impervio e le temperature elevate.

Il direttore delle operazioni è impegnato a individuare la migliore strategia per spegnere anche il fronte destro, con l’impiego delle ulteriori risorse in arrivo. L'obiettivo è di mettere sotto controllo l’incendio prima di notte.

I nuovi incendi che si sono sviluppati a Camaiore, Monticiano e Scansano sono sotto controllo e in sicurezza.

Prosegue l’impegno di enti e volontariato in tutte le province con pattugliamenti e monitoraggio del territorio in modo da intervenire prontamente all'insorgere di qualsiasi focolaio.

L’organizzazione Antincendi boschivi della Toscana raccomanda di evitare operazioni in campagna aperta che prevedano l'uso di apparecchi con fiamma libera o che possono generare scintille nonché il rispetto del divieto assoluto di abbruciamento in vigore dallo scorso 13 giugno fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe