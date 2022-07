In Toscana tanti Calici di Stelle

Dopo il successo di Cantine Aperte e la partenza di Vigneti Aperti (che proseguirà per tutta l’estate e fino alla vendemmia), proseguono i numerosi appuntamenti stagionali promossi dal Movimento Turismo del Vino Toscana, che anche quest’estate riempirà le vigne e le piazze italiane di magia e attimi di festa con Calici di Stelle 2022. L’evento, organizzato da MTV e dall’Associazione Nazionale Città del Vino, sarà un’occasione per passeggiare tra i filari al chiaro di luna e per vivere i borghi e le piazze con il cielo stellato a fare da sfondo, sempre in compagnia di un buon calice di vino.

In Toscana un ricco calendario di appuntamenti in diverse cantine di tutto il territorio dal 29 luglio al 15 agosto. «Un evento che anima non solo le piazze italiane del vino, ma anche le singole tenute sparse per tutto il territorio regionale – spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Emanuela Tamburini – quest’anno per proseguire con il nostro tema abbineremo la “eno-astronomia” al concetto di Peccato Naturale che da Cantine Aperte in poi sarà il filo conduttore di tutte le nostre iniziative».

L’Eno-Astronomia come tema centrale, ma senza dimenticare che il vino è un “peccato naturale”. Eno-Astronomia sarà il tema di questa edizione di Calici di Stelle, e in effetti saranno proprio i corpi celesti a dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino. Si parte il 29 luglio con le “Guest Star per la Serata d’Apertura”, con protagonisti la Luna, Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo e regaleranno momenti più che suggestivi agli appassionati di vino e di notti incantevoli.

Imperdibile poi la “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte del 12 agosto; la “Superluna dello Storione" sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo straordinario evento, e quale miglior modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice di vino? E il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15 agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e propria esperienza “stellare”.

I programmi di tutte le iniziative sono disponibili on line sul portale www.mtvtoscana.com

Queste intanto le adesioni in Toscana:

CARMIGNANO (Prato) – Sabato 6, Domenica 7, Martedì 9, Mercoledì 10 Agosto PRESSO L'ANTICA ROCCA DI CARMIGNANO

Lo scenario, i giardini di olivi della Rocca di Carmignano, continua ad essere quello di sempre, collaudato e premiato. Così come la notte magica a guardare le stelle e a sorseggiare in calici di cristallo gli ottimi e blasonati vini di Carmignano. L'accompagnamento naturale sarà con i piatti ed i dolci del territorio proposti dai ristoratori locali, rigorosamente con musica dal vivo, laboratori per bambini e mostre fotografiche. L’appuntamento è presso la Rocca di Carmignano dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 055.8712468 - info@carmignanodivino.prato.it

MONTEPULCIANO (Siena) Mercoledì 10 Agosto A SPASSO CON IL POLIZIANO IN SUGGESTIVE LOCATION

Calici di Stelle a Montepulciano è la festa dell'estate. Di esclusive degustazioni di Vino Nobile di Montepulciano DCCG in suggestive location: nei vicoli cittadini, in piazzette panoramiche, presso il monumentale Tempio di San Biagio e nel centro storico con la maestosa Piazza Grande. La formula prevista quest'anno offre tre diverse opportunità di degustazione per apprezzare i rossi poliziani in abbinamento ai prodotti tipici del territorio: degustazioni a sedere (su prenotazione) in tre location esclusive di Vicolo del Leone, Via Piè al Sasso e Tempio di San Biagio; degustazioni itineranti nel centro storico; cene nelle sedi delle 8 contrade del Bravìo delle Botti con etichette poliziane.

Il servizio di mescita sarà affidato alla professionalità dei Sommelier FISAR. A rendere davvero unica l'atmosfera della Notte di San Lorenzo, l'esibizione dei Maestri dell'Istituto di Musica di Montepulciano Hans Werner Henze e musica live in Piazza Grande e S. Agostino. Uno spettacolo di magia per incantare anche i più piccini e l'esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano. sarà possibile scoprire la bellezza senza tempo della perla del '500 con le visite guidate del centro storico e delle sue cantine monumentali organizzate da Valdichiana Living, in notturna a "Aspettando Calici di Stelle" alle Ore 21.00 nella serata del 9 Agosto e il 10 Agosto alle Ore 15.00 e alle Ore 17.00.

L'organizzazione è a cura della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, in collaborazione e con il contributo del Comune di Montepulciano. INFO: Tel. 0578.717484 booking@stradavinonobile.it www.calicidistellemontepulciano.it

CASTELLINA IN CHIANTI (Siena) – Da Sabato 6 a Mercoledì 10 Agosto TEATRO, STREET FOOD E CAMMINATA SOTTO LE STELLE

Bella l'iniziativa in programma a Castellina in Chianti dalle Ore 09.00 alle Ore 24.00, in programma da Sabato 6 a Mercoledì 10 Agosto. Si inizia Sabato con il Ballo in piazza; Domenica 7 è prevista la degustazione guidata in Via delle Volte. Lunedì 8, dalle ore 16.30, aperitivo per bambini con animazione e Laboratorio presso il Museo Archeologico del Chianti Senese. Martedì 9, alle ore 21.00, è la volta di Meet Chianti Classico – Meet Theatre – evento spettacolo “diVINUM” dedicato al vino in Piazza del Comune.

Mercoledì 10 è la volta dello street food dei ristoranti e delle aziende vitivinicole di Castellina in Chianti, con osservazione delle stelle a cura dell’U.A.S. Camminamento dietro le mura, il tutto dalle ore 20.00. Da Sabato 6 a Mercoledì 10 è in agenda l'apertura serale del Museo Archeologico del Chianti Senese, fino alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0577.742338 - a.gori@comune.castellina.si.it - ufficioturistico@comune.castellina.si.it

GAVORRANO (Grosseto) - Venerdì 12 Agosto BRINDISI NEL PARCO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE

Gavorrano è uno dei sette Comuni del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, un luogo unico dove miniere, storia, natura e ricchezza enogastronomica si incontrano da sempre. Qui si svolge anche quest’anno Calici di Stelle, con un bel programma di degustazioni di vini e prodotti tipici accompagnato da intrattenimenti e musica. L'appuntamento è per le vie del centro storico Venerdì 12 Agosto dalle Ore 18.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 351.8078090 - prolocogavorrano@gmail.com

SUVERETO (Livorno) - Mercoledì 10 Agosto MUSICA, TEATRO, OSSERVAZIONE DELLE STELLE E DEGUSTAZIONI D'ECCELLENZA

E' già in agenda la rinnovata edizione di Calici di Stelle a Suvereto, che ogni anno viene realizzata con nuove idee e riscontro di pubblico nel suggestivo centro storico del paese. Mercoledì 10 Agosto, ci attende una serata speciale con i produttori suveretani. Durante l'evento, per le vie del centro storico del borgo medievale, si svolge un vero e proprio percorso enogastronomico con spettacoli musicali, teatrali e osservazione delle stelle. Il programma prende avvio alle Ore 19.00 e si conclude alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0565.829923 - 340.1872019 urp@comune.suvereto.li.it

CAMPIGLIA MARITTIMA (Livorno) Sabato 6 Agosto ETICHETTE D'ECCELLENZA NEL BANCO D'ASSAGGIO DEDICATO A VAL DI CORNIA E BOLGHERESE

L'edizione di quest'anno di Calici di Stelle abbraccia tutto il centro storico di Campiglia Marittima, da Piazza Benifei a Piazza Mazzini, da Piazza della Repubblica a Piazza del Mercato sino ad arrivare all'interno del Centro Civico Mannelli: il percorso enogastronomico prevede l'abbinamento dei prodotti tipici locali alle svariate etichette della Val di Cornia e del Bolgherese, versate dai Sommelier dell'Associazione FISAR Costa Etrusca. Musica dal vivo in ogni piazza ed intrattenimento per i più piccoli. All'interno del Centro Civico Mannelli gli Astrofili Piombinesi daranno la possibilità di osservare il cielo e le stelle. A cornice, il variopinto mercatino artigianale.

L'appuntamento è a Campiglia Marittima dalle Ore 19.00 fino alle Ore 24.00 nelle vie del centro storico. INFO: Tel. 347.6126200 e.v.campigliamarittima@gmail.com

RAPOLANO TERME (Siena) Mercoledì 10 Agosto KERMESSE ENOGASTRONOMICA PER LE PIAZZE DEL CENTRO STORICO RAPOLANESE

Fervono i preparativi per l'appuntamento in programma Mercoledì 10 Agosto nel centro storico di Rapolano Terme, il bel comune in provincia di Siena che si prepara a vivere una nuova edizione di Calici di Stelle fra degustazioni di vino, sapori del territorio e musica. Mercoledì 10 Agosto, a partire dalle Ore 20.45 e fino alle Ore 24.00, il centro storico sarà animato da una serata che coinvolgerà i ristoratori locali che offriranno piatti rivisitati della tradizione, stand di vini dove sarà possibile degustare i prodotti delle Tenute locali ma anche Brunello, Nobile e Chianti. Calici di Stelle animerà la serata anche grazie alla musica nelle tre Piazze del centro storico rapolanese. INFO: Tel. 0577.72310 - 335.1861206 urp@comune.rapolanoterme.si.it r.rosadini@comune.rapolanoterme.si.it

SAN GIMIGNANO (Siena) Mercoledì 10 Agosto LA MASTERCLASS PRESSO LA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Nella magica Notte di San Lorenzo, al cospetto delle Torri di San Gimignano, si brinda con Calici di Stelle. Mercoledì 10 Agosto si rinnova l'appuntamento estivo con la manifestazione voluta dall'Amministrazione comunale. Nella cornice della Rocca di Montestaffoli, dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00, è in agenda la Masterclass di fronte al Centro "Vernaccia di San Gimignano Wine Experience". I visitatori potranno scegliere di degustare diverse tipologie di vini Vernaccia di San Gimignano, in abbinamento a prodotti gastronomici locali, contestualmente alla possibilità di apprezzare le bellezze del centro storico e la vista magnifica offerta dalla Rocca. Gli ospiti potranno prenotare la loro degustazione scegliendo tra tre turni (alle Ore 19.00, alle Ore 20.30 ed alle Ore 22.00). INFO: Tel. 0577.940108 - info@vernaccia.it

VINCI (Firenze) Mercoledì 10 Agosto SPLENDIDA NOTTE DI SAN LORENZO NELLA CITTA' DI LEONARDO

Torna la consueta rassegna dedicata al pregiato vino locale all'interno dello scenografico Castello dei Conti Guidi, proprio nel centro storico di Vinci. La Città del Genio, che per l'occasione verrà celebrato con una particolare serigrafia sui calici dell'evento, si prepara ad una serata all'insegna della degustazione delle eccellenze vitivinicole delle 12 Aziende produttrici di Vinci. La degustazione di vino sarà accompagnata in più location da stand gastronomici e concerti di musica che omaggeranno la Notte di San Lorenzo. All'ingresso della manifestazione verrà consegnato il ticket per otto degustazioni, un calice e un portabicchiere della Pro Loco Vinci, curatrice dell'evento. L'appuntamento è nel centro storico di Vinci, in Piazza Guido Masi, dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Pro Loco Tel. 334.1804770 info@prolocovinci.com prolocovinci@pec.it

TERRICCIOLA Sabato 6 Agosto SERATA JAZZ TRA GLI ETRUSCHI

Con grande aspettativa, torna la tradizionale serata di Calici di Stelle nel suggestivo borgo di origine etrusca di Terricciola, con degustazione di vini locali e della Provincia di Pisa in generale, oltre che di prodotti tipici della zona accompagnati dalla musica jazz e dalla magia della Notte d'Agosto. Il bell'appuntamento è nel borgo storico di Terricciola, dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0587.656540 info@comune.terricciola.pi.it www.comune.terricciola.pi.it

CASTIGLIONE D'ORCIA (Siena) Martedì 9 Agosto e Mercoledì 10 Agosto UNA DUE GIORNI NEL CUORE DELLA VAL D'ORCIA

Una due giorni per festeggiare in maniera speciale il ritorno di Calici di Stelle a Castiglion d'Orcia. Mentre Martedì 9 Agosto è dedicato al Banco d'Assaggio, Mercoledì 10 Agosto, per le caratteristiche vie del borgo cittadino, i produttori del Consorzio Doc Orcia, che rappresenta la Val d'Orcia nel contesto enologico internazionale, accoglieranno turisti e wine lovers in una suggestiva atmosfera. Protagonisti indiscussi saranno i racconti dei titolari delle Aziende che presenteranno e valorizzeranno i propri vini in una serata d'eccezione.

L'accompagnamento musicale farà da cornice alla bella atmosfera con il concerto di Tritone Duo (concerto per contrabbasso e fisarmonica con Maurizio Costantini e Umberto Ugoberti) all'orario del tramonto. Per l'occasione il borgo sarà arricchito da auto e motocicli d'epoca, mentre i ristoranti proporranno menù della tradizione e non solo, con speciali abbinamenti alle Degustazioni Doc Orcia. per i bambini è in programma il Laboratorio "Imparare a fare la pasta". L'appuntamento è in Piazza il Vecchietta, Piazza unità e Borgo Vittorio Emanuele il 9 Agosto dalle Ore 18.00 alle Ore 24.00, il 10 Agosto dalle Ore 19.00 alle Ore 01.00.

INFO: Tel. 393.2928956 - 339.6338565 info@albaetramontofestival.it

POGGIBONSI (Siena) Mercoledì 10 Agosto INTRATTENIMENTO E OSSERVAZIONE DELLE STELLE IN PIAZZA BERLINGUER

Torna Calici di Stelle a Poggibonsi, questa volta in Piazza Berlinguer, direttamente nel cuore del centro storico del paese, dove si svolgerà una degustazione di vini e prodotti tipici locali accompagnata da intrattenimento musicale e osservazione del cielo. L'appuntamento è in Piazza Berlinguer dalle Ore 21.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0577.986213 sportellounico@comune.poggibonsi.si.it

Calici di Stelle

Dal 1996 è l’evento promosso dal Movimento Turismo Vino in tutta Italia durante il periodo estivo. Un marchio registrato dal Movimento che apre le porte a oltre un milione di visitatori (questi i numeri della passata edizione) in una notte particolare come quella di San Lorenzo, il 10 agosto, ma anche nelle serate estive italiane scelte per questo evento ormai sempre più atteso dagli appassionati. Collabora all’iniziativa l’Associazione nazionale Città del Vino che in occasione di Calici di Stelle contribuisce a promuovere serate nelle piazze dei propri comuni associati. Inoltre è attiva la collaborazione con l’Unione italiana astrofili che nelle varie sedi affiliate in tutta Italia promuove osservazioni durante gli eventi.

L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie oltre cento soci fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.