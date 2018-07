Impresa digitale, Industria 4.0 e Turismo: protocollo su formazione e lavoro

Si tratta di distinti protocolli finalizzati allo sviluppo economico e alla ripresa dell'occupazione in Toscana

Due accordi sono stati sottoscritti oggi, giovedì 26 luglio, tra la Regione Toscana e l'Unioncamere regionale per conto delle Camere di commercio della Toscana. Si tratta di distinti protocolli finalizzati allo sviluppo economico e alla ripresa dell'occupazione in Toscana, entrambi in continuità con il protocollo d'intesa sottoscritto il mese scorso, sempre da Regione ed Unioncamere, sul coordinamento e il rafforzamento del sistema della formazione e dell'accesso al mondo del lavoro.

Una delle due intese intende favorire interventi in materia di Impresa digitale ed Industria 4.0. L'altra, invece, è relativa al sistema del Turismo.

"Sono accordi importanti perché permettono di creare le condizioni per lo sviluppo di un sistema regionale integrato al supporto delle piccole e medie imprese toscane e per lo sviluppo di strumenti sinergici e complementari in comparti importanti come l'Impresa digitale e l'Industria 4.0 da una parte, il Turismo e la Promozione turistica dall'altra. L'obiettivo finale è favorire il rilancio delle condizioni necessarie alla ripresa e allo sviluppo dell'economia della Toscana", ha affermato l'assessore alle Attività produttive, Stefano Ciuoffo, che ha anche evidenziato: "Questi accordi rappresentano un altro momento importante di collaborazione tra la Regione ed altri Enti del territorio, in questo caso il Sistema camerale, per garantire efficacia e coerenza alle strategie e alle azioni finalizzate all'incentivazione dello sviluppo e garantire alle imprese toscane un articolato sistema di strumenti di sostegno. Con le risorse messe a disposizione dalle Camere di commercio e la loro presenza sul territorio che da sempre ne fanno punto di riferimento di imprese e cittadini vogliamo dare una risposta integrata e sinergica alle nuove esigenze dei nostri imprenditori. L'impegno assunto sui temi della Promozione turistica, peraltro, costituisce un importante tassello nel percorso intrapreso con i territori per l'implementazione della governance introdotta dal nuovo testo unico regionale sul turismo".

Il presidente di Unioncamere Toscana, Riccardo Breda, ha da parte sua evidenziato: "Con l'accordo di oggi, Regione e Camere di commercio toscane formalizzano gli accordi per la realizzazione di interventi coordinati in materia di Impresa 4.0 e di Promozione turistica. E' un un ulteriore passo in avanti nel processo di collaborazione ed integrazione delle strategie messe a fattor comune dai nostri Enti, al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia del territorio". E ancora: "Per quanto riguarda Impresa digitale ed Industria 4.0 i fondi disponibili saranno di oltre un milione e mezzo di euro di cui una parte a fondo perduto dedicata alle micro piccole e medie imprese per specifici servizi di consulenza e di formazione. Per il Turismo, invece, il Sistema camerale toscano contribuirà con interventi per oltre mezzo milione di euro".

L'accordo in materia di Impresa digitale ed Industria 4.0 prevede la realizzazione di interventi coordinati in relazione al tema dell'Impresa digitale e della nuova frontiera dell'Industria 4.0. Quello sul Turismo, invece, prevede la concretizzazione di interventi coordinati sulla Promozione turistica e lo sviluppo delle potenzialità ricettive del territorio toscano.



Impresa digitale ed Industria 4.0

L'accordo è finalizzato a realizzare una serie di interventi messi in atto in modo coordinato da Regione Toscana e Sistema camerale toscano in tema di Industria 4.0 ed Impresa digitale. Questi interventi saranno rivolti, in particolare, alla diffusione della conoscenza presso le piccole e medie imprese toscane delle tecnologie dell'Industria 4.0 attraverso attività congiunte di promozione ed animazione sul territorio tramite l'organizzazione di workshop tematici ed altre iniziative realizzate con la collaborazione delle Università toscane e l'integrazione dei servizi informativi sul digitale messi a punto dalle Camere di commercio con gli strumenti messi a disposizione dalla Regione con la piattaforma regionale Impresa 4.0 e il portale Cantieri40.it, in particolare con riferimento alle azioni di mappatura della maturità digitale delle imprese e l'erogazione di finanziamenti alle imprese per servizi di digitalizzazione in maniera sinergica e complementare.

Le parti, Regione ed Unioncamere, concordano inoltre sull'opportunità di impegnarsi alla collaborazione reciproca per la promozione dei progetti e delle iniziative della Regione e del Sistema camerale nazionale e regionale e nel definire operativamente i rispettivi compiti e funzioni nella realizzazione di interventi coordinati per i servizi correlati ad Impresa digitale e Industria 4.0 all'interno di un Nucleo tecnico di coordinamento appositamente costituito.



Turismo e Promozione turistica

L'accordo è finalizzato ad assicurare il massimo coordinamento degli interventi attivati dai soggetti firmatari in materia di Promozione turistica e di garantire unitarietà dell'azione sul territorio nell'ambito delle politiche regionali.

Gli ambiti individuati riguardano in particolare: eventi mirati che favoriscano l'incontro di domanda e offerta da parte degli operatori toscani; eventi per la valorizzazione e la diffusione del turismo digitale con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza delle eccellenze innovative; azioni di sviluppo e promozione dell'offerta sia sul mercato nazionale che su quello internazionale; attuazione di strategie regionali di sviluppo e di promozione dei singoli territori.

Anche in questo caso è costituito un Nucleo tecnico di coordinamento finalizzato a definire e presidiare in modo condiviso gli aspetti operativi.