Ecotassa con la nuova legge toscana

In una regione, che punta con decisione verso l'economia circolare, il peso di una normativa vecchia di quasi trent’anni cominciava a farsi sentire. Gestire i rifiuti non è solo una sfida logistica o ambientale, ma un delicato esercizio di equilibrio fiscale che impatta direttamente sulle tasche di famiglie e imprese.

Oggi il Consiglio regionale ha approvato alcune modifiche sostanziali alla Legge Regionale 60/1996, la norma che disciplina la cosiddetta "ecotassa" (il tributo speciale per il conferimento in discarica). Nonostante il clima politico incandescente e le accuse di "legislazione dell'ultimo minuto", l'esito del voto offre spunti di analisi profondi. In un momento di forte pressione inflazionistica, l'annuncio di un aumento delle tasse sui rifiuti è solitamente il preludio a un rincaro della Tari. Tuttavia, in questo passaggio legislativo, si è consumato un piccolo "miracolo" di convergenza politica.

Il cuore della questione risiede nei cosiddetti "scarti e sovvalli". Si tratta dei residui che rimangono alla fine dei processi di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio. In termini semplici: sono quei materiali che, nonostante gli sforzi della raccolta differenziata e del trattamento negli impianti, non possono essere ulteriormente recuperati e devono necessariamente finire in discarica. Tassarli pesantemente significherebbe "punire" il processo di riciclo stesso.

Per evitare un aggravio immediato sulle tariffe pagate dai cittadini, è stato approvato all'unanimità un emendamento che mantiene l'aliquota a 3 euro per tonnellata per questi specifici scarti provenienti da impianti regionali. La particolarità? L'emendamento porta la firma congiunta di Gianni Lorenzetti (Pd), Salotti (Casa Riformista) e Tomasi (Fratelli d'Italia, portavoce dell’opposizione). Questa collaborazione trasversale ha ridotto il gettito inizialmente previsto di circa 445.000 euro, rinunciando a una parte delle entrate pur di blindare la bolletta dei toscani.

"L'impegno è stato quello di sviscerare e migliorare il testo, evitando così di far slittare il provvedimento al 2028, cosa che non ci possiamo permettere, intervenendo per scongiurare un effetto sulla Tari e un conseguente aggravio a carico dei cittadini." afferma Gianni Lorenzetti, Presidente della commissione Ambiente.

Nonostante lo sconto sui sovvalli, l'ecotassa porterà nelle casse regionali un gettito stimato di 5.855.000 euro. La domanda che sorge spontanea è: quando vedremo i benefici di queste risorse sul territorio? La legge destinerà questi fondi a tre pilastri fondamentali:

Bonifiche di siti inquinati che attendono risposte da anni. Manutenzione e sviluppo dei parchi regionali. Tutela delle aree strategiche per la preservazione della biodiversità.

Tuttavia, l'orizzonte temporale è fissato al 2027. Non si tratta di una mancanza di volontà, ma di pragmatismo amministrativo legato ai cicli di riscossione fiscale. La maggioranza ha scelto questa strada per rendere operativa la norma subito, evitando che un rinvio tecnico facesse slittare tutto al 2028. È un compromesso: si accetta una "pazienza" forzata oggi per garantire la certezza delle risorse domani.

Se sugli emendamenti "Salva-Tari" si è trovata l'intesa, lo scontro sulla legge nel suo complesso è stato frontale. L'opposizione, pur avendo collaborato al miglioramento del testo in commissione, ha votato contro, denunciando un metodo giudicato approssimativo. Marco Stella (capogruppo di Forza Italia) ha usato toni durissimi, inserendo l'ecotassa in un contesto più ampio di pressione fiscale regionale, citando il recente aumento dell'Irpef da 256 milioni di euro. La visione critica si articola su punti precisi:

Pressione Fiscale Cumulativa: L'accusa alla sinistra di essere il "partito delle tasse", aggiungendo ulteriori 6 milioni (poi ridotti a 5,8) al carico su cittadini e imprese.

L'accusa alla sinistra di essere il "partito delle tasse", aggiungendo ulteriori 6 milioni (poi ridotti a 5,8) al carico su cittadini e imprese. Rilievi di Conflitto Costituzionale: Un punto di estrema gravità, in quanto gli stessi uffici regionali hanno segnalato possibili conflitti tra la norma toscana e l'ordinamento statale.

Un punto di estrema gravità, in quanto gli stessi uffici regionali hanno segnalato possibili conflitti tra la norma toscana e l'ordinamento statale. Metodo e Consultazione: La critica per aver portato il provvedimento in aula "in tutta fretta", senza aver concesso tempi adeguati alle associazioni di categoria per esaminare l'articolato.

La critica per aver portato il provvedimento in aula "in tutta fretta", senza aver concesso tempi adeguati alle associazioni di categoria per esaminare l'articolato. Mancanza di Visione Industriale: Il dubbio sollevato sulle reali intenzioni della Regione riguardo all'impiantistica (termovalorizzatori e impianti di recupero).

Questa modifica alla LR 60/1996 non è il punto d'arrivo, ma un "intervento ponte". Esiste ormai la consapevolezza unanime che una legge del 1996 sia tecnologicamente e logicamente superata.

A seguito di confronti serrati con gli stakeholder — in particolare Confartigianato, Cna e Confindustria — la Commissione Ambiente ha preso un impegno formale: a partire da settembre inizierà il percorso per una revisione totale della normativa. L'obiettivo è ambizioso: riscrivere le regole del gioco per renderle coerenti con le sfide del 2024.