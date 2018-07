Illusione ottica da IED: abiti e accessori di giovani designer

Domani, nella sede IED di Firenze, in via Bufalini 6R ad ingresso libero

Abiti e accessori creati da giovani designer di tre istituti fiorentini e di tre corsi IED provenienti da tutto il mondo, Australia, Usa, India, Europa e Turchia, per un evento unico ispirato all'illusione ottica reinterpretata in chiave contemporanea.

L'appuntamento con “Fake Illusion” è domani, 19 luglio, presso la sede IED di Firenze (via Bufalini 6r), dalle 17 alle 22, ed è promosso da IED e da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con OMA – Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte. Saranno esposti 5 outfit, per un totale di 15 pezzi, e 8 trench, realizzati durante 4 corsi che hanno coinvolto circa 200 studenti in totale: Hands4Work -100x100 (nato dalla collaborazione tra IED Firenze, Fondazione CR Firenze e OMA, all'interno del progetto di Alternanza scuola lavoro Hands4Work e che ha visto coinvolti gli istituti Liceo Artistico Leon Battista Alberti, Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, e IIS Benvenuto Cellini-Tornabuoni), Triennale in Fashion Styling and Communication, Summer Course in Fashion Events and PR e il Summer Course in Fashion Design. Un’esperienza unica per i giovani che hanno avuto la possibilità di stare a contatto con veri professionisti della moda e della comunicazione. Gli studenti hanno impostato la loro collezione rielaborando capi spersonalizzati forniti da noti brand attraverso dettagli, applicazioni e interventi di re-design e trasformandoli in outfit unici. Le aziende coinvolte sono: Valentina’s, O’Bag, Memar, Twins Florence e Click&Shoes, in collaborazione con Cna Firenze. Inoltre grazie alla partnership con l’azienda Controluce gli studenti hanno dato maggiore risalto alle loro creazioni anche dal punto di vista scenografico, dando vita a giochi di luce, effetti ottici e sensoriali inaspettati.

L’esposizione è concepita come un’esperienza multimediale che coinvolge i 5 sensi e avvolge gli ospiti in un percorso astratto non solo per l’arredamento e il design ma anche per le colonne sonore, i cibi e le bevande che saranno servite. I giovanissimi creativi dei tre istituti superiori fiorentini, supportati dai tutor IED, si sono occupati sia della progettazione e prototipazione di capi di abbigliamento e accessori che saranno esposti nel foyer, sia della realizzazione e allestimento dell’evento. Il percorso prosegue poi nel corridoio dove saranno visibili le proposte di comunicazione, branding ed eventi per l’azienda Click&Shoes elaborate dai corsi Triennale in Fashion Styling and Communication e Summer Course in Fashion Events and PR. Nell’aula Magna c'è la capsule collection creata per Twins Florence dal Summer Course in Fashion Design che ha reinterpretato un capo dell'azienda ispirandosi al tema dell'evento.

Si tratta del secondo anno di collaborazione tra IED, Fondazione CR Firenze e Associazione OMA all’interno di Hands4Work, il progetto di Alternanza Scuola Lavoro di Fondazione CR Firenze che quest’anno ha coinvolto ben 100 studenti. Quest'esperienza ha permesso ai giovani dei tre istituti a indirizzo tecnico e artistico di Firenze di immergersi in autentiche realtà aziendali, grazie alla partecipazione al progetto delle aziende del territorio e di professionisti del settore comunicazione e moda, che mettendosi a confronto con diverse figure professionali che hanno permesso ai giovani di arricchire il know how e imparare nuove tecniche. Gli studenti sono stati selezionati, formati e suddivisi in gruppi di lavoro con specifici compiti e mansioni (l’ultimo modulo si concluderà in settembre).

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto con incredibile passione e dedizione da questi giovani – ha detto Gabriele Gori, Direttore Generale Fondazione CR Firenze -. Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro di Fondazione CR Firenze termina il suo secondo anno di attività con un bilancio di tutto rispetto: circa 500 studenti sono stati coinvolti in totale nei progetti Hands4work e questo è uno dei più ambiziosi avendo lavorato con ben 100 studenti suddivisi in 4 differenti gruppi. Riteniamo particolarmente importante il confronto dei giovani creativi con vere aziende e veri professionisti di ambiti professionali che un domani potrebbero rappresentare un’opportunità reale di inserimento lavorativo per questi ragazzi”.

“L'energia che incontriamo negli studenti con cui interagiamo per questi progetti – ha aggiunto Alessandro Colombo, Direttore IED Firenze - ci regala una grande speranza sul futuro del Made in Italy. Le capacità e il talento che questi ragazzi mettono in campo sono meritevoli di essere incitati e spinti verso nuovi orizzonti nel settore della moda e del design a Firenze”.

“Saper piegare le proprie idee alle esigenze di una richiesta aziendale ben precisa – ha sottolineato Luca Parenti, docente e coordinatore Alternanza Scuola Lavoro per IED Firenze - è sicuramente un risultato eccellente. I ragazzi hanno saputo districarsi bene nei diversi momenti del lavoro, passando dalla fase di ricerca a quella di progetto, fino alla realizzazione del prototipo e, infine, allo shooting fotografico. Un percorso che li ha immersi a pieno nel pensare il design in maniera professionale, distaccandosi dalle tradizionali progettazioni fini a se stesse che non guardano al mercato e alle tendenze del momento”.

“I corsi Summer di IED Firenze – ha affermato Camilla di Biagio, docente IED - si confermano un'esperienza formativa completa e stimolante. Studiare nel centro storico di Firenze, organizzando eventi e creando prototipi di moda nel cuore della città, è per gli studenti stranieri un momento importante nel percorso di studi. Lavorare a dieci metri dalla sede storica di brand come Emilio Pucci o, poco più in là, di Gucci e Ferragamo, sprigiona idee e fa respirare la vera essenza del mondo della moda, quella pura delle idee, dell'entusiasmo, dell'artigianalità che la nostra città da sempre esporta in tutto il mondo”.