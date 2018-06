Il Valdarno piange il fondatore del Podere La Madia

Morto lunedì in un incidente agricolo Carlo Crocchini, imprenditore molto stimato e noto anche a Firenze

E' stato sepolto ieri Carlo Crocchini, produttore di vino e di olio a Loro Ciuffenna. Il 62enne ha perso la vita in un incidente sul lavoro, mentre stava conducendo il trattore nel suo oliveto a Malva, lungo la Setteponti. Il funerale è stato celebrato a Montevarchi, dopo che la salma era stata restituita ai familiari.

Nove da Firenze aveva visitato nei mesi scorsi il Podere La Madia, un’azienda a conduzione familiare nel Val d’Arno di Sopra. Si tratta di dieci ettari di terreno, di cui sette di olivete e tre di vigneti disposti sui terrazzamenti originari, alle pendici del massiccio del Pratomagno, dove si producono olio extravergine di oliva e vini tipici.

Carlo Crocchini lascia l’azienda agricola che è stata il grande progetto della sua vita alla moglie Lucia e al figlio Giacomo: “Abbiamo iniziato nel 1996 con l’acquisto del primo terreno dotato di 150 alberi di olivo -aveva raccontato a Nove da Firenze nel settembre scorso- Da poco ci eravamo trasferiti dalla città per comodità, e quando ci offrirono un terreno accanto a casa, pensammo che avremmo potuto dedicarci alla terra per svago, nel fine settimana. La reazione scettica nei nostri confronti da parte di qualche agricoltore della zona, fu per noi un stimolo, una sfida. Così decidemmo di ampliare la proprietà con l'acquisizione di altri terreni, sempre impiantati ad olivete e successivamente anche dei vigneti. Ormai eravamo un’azienda agricola. Fin dall’inizio abbiamo provato a rispettare criteri biologici. Non abbiamo mai fatto uso di concimazioni, o trattamenti chimici per la difesa degli olivi dai parassiti e malattie fungine. E dal 2015 siamo certificati Biologico da ICEA”.