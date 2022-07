Il ricordo della strage di Via D'Amelio in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale, presieduto da Luca Milani, è convocato nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio lunedì 18 luglio alle 14,30. Dopo le comunicazioni e le domande di attualità si svolgerà un momento istituzionale in ricordo della strage di Via D’Amelio nel 30° anniversario.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi sarà presente alle cerimonie e alla fiaccolata in ricordo del magistrato palermitano Paolo Borsellino, il 19 Luglio a Palermo, in occasione del trentennale della strage di Via d’Amelio in cui morirono anche Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

“Chi pensa ancora oggi che la mafia si combatte unicamente in Sicilia o nel meridione d’Italia sbaglia completamente – dichiara Draghi –. L’infiltrazione della criminalità organizzata ha colpito e colpisce tutti i settori economici lavorativi, anche nella nostra città”.