In occasione del trentennale delle stragi di mafia - 23 maggio Capaci, 19 luglio via D’Amelio - Giunti Editore pubblica una ghaphic novel per ragazzi, scritta da due testimoni d’eccezione: Salvatore Calleri Presidente della Fondazione Caponnetto e Renato Scalia agente della Digos, poi passato alla DIA di Firenze. È il tentativo di trasmettere una memoria alle più giovani generazioni. Una graphic novel per raccontare quattro storie, quattro testimonianze vere, quattro spiragli per osservare la mafia, capirla e conoscerla. C'è la storia di chi la mafia la vede e vive nel proprio quartiere, dove i boss reclutano i ragazzi, quella degli investigatori antimafia che combattono in prima linea, il racconto della cattura di un boss dal suo bunker di cemento armato e infine una panoramica su chi, come Antonino Caponnetto, non ha mai smesso di lottare, diventando un eroe simbolo della guerra alla mafia.

Martedì 19 luglio –ore 18.30- alle Serre Torrigiani, in Via Gusciana 21 a Firenze, in occasione dei 30 anni dalla strage di via d'Amelio, in ricordo di Borsellino e la sua scorta, Salvatore Calleri, Renato Scalia e Marco Nucci raccontano la graphic novel "Resistere. Quattro storie di lotta alla mafia". Interviene il Prefetto Valerio Valenti e il Questore Maurizio Auriemma, oltre a Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana. Modera Chiara Dino, giornalista de“Il Corriere Fiorentino”.