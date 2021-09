Il programma della Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

La Ricerca in 3 minuti 2021

Un’occasione per avvicinarsi all’affascinante mondo della scienza ed entrare in contatto con chi fa della ricerca il proprio lavoro e impegno quotidiano.

In occasione della Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori e delle manifestazioni che in Toscana prendono il nome “BRIGHT-NIGHT”, a Firenze è previsto un fitto programma di iniziative rivolte a un pubblico di tutte le età, organizzate dall’Ateneo, in collaborazione con enti di ricerca e istituzioni cittadine.

Venerdì 24 settembre. L’apertura della giornata avviene con l’originale contest “La ricerca in tre minuti” di cui sono protagonisti i ricercatori più giovani: si cimenteranno nella sfida di presentare la propria idea in un breve spazio di tempo. A decretare i vincitori (che saranno annunciati venerdì 24 alle 11) una giuria composta da studenti delle scuole medie superiori.

Nel pomeriggio all’Orto Botanico (via La Pira, 8 - ore 17-19,30) oltre 50 tra ricercatrici e ricercatori animeranno miniconferenze su tematiche di grande attualità. Si svolgeranno inoltre laboratori, dimostrazioni e attività per bambini e ragazzi a cura di OpenLab, il centro di servizi di divulgazione scientifica di Unifi, che promuove in un workshop anche un momento di riflessione e confronto sul metodo scientifico per orientarsi nel mare delle informazioni (ore 17, Aula Magna, piazza San Marco).

La serata all’Orto Botanico si conclude con un momento musicale, a cura delle Attività Spettacolari di Ateneo: sono in concerto i “TUPA RUJA” con Martina Lupi (voce, Shruti box, flauti), Fabio Gagliardi (didgeridoo, percussioni), Alessandro Gwis (piano, live electronics).

Il concerto di Tupa Ruja è un vero e proprio "viaggio nei suoni" che attraversa tempi e culture, riunendo strumenti provenienti da luoghi e mondi diversi, come il didgeridoo, (il tradizionale strumento aborigeno australiano), che si fonde con molteplici espressioni vocali, dall’improvvisazione al canto armonico, ai canti originali che riscoprono lingue e dialetti appartenenti alle culture mediterranee, e con le sonorità più moderne del pianoforte, fino a sposarsi con sonorità elettroniche contemporanee.

Sempre venerdì 24, in parallelo, anche il polo universitario “Città di Prato” accoglierà il pubblico con incontri e visite, fra cui quella alla “Galleria del Vento”. Si comincia alle 15:00 con la parte espositiva e da quell’ora sarà possibile partecipare ad esperienze di realtà virtuali con le ricercatrici ed i ricercatori di PercLab che vi faranno toccare con mano i progetti di Leonardo che non sono mai stati costruiti o, se preferite, potrete scendere nell’Inferno di Dante giù giù, fino al Cocito, il lago ghiacciato situato sul fondo.

Sarà possibile la visita guidata alla Galleria del Vento che da anni studia l’effetto del vento sulle grandi costruzioni ed in questa fase sta realizzando uno studio sulla Cattedrale di Notre Dame. Tra gli stand segnaliamo anche Promo Design, il nostro Lab di stampa 3D.

Se vi interessa il marketing sarete attratti dalle ricerche sulle App cinesi e di come modificano il comportamento dei consumatori a cura di Wem_Park o sulle tecniche di studio di Neuromarketing, a cura di PercLab.

Nell’ultima parte della serata si terranno due workshop molto interessanti per tutti coloro che sono interessati al mondo delle imprese e dell’innovazione. Il primo è dedicato a quell’imprenditore visionario che era Adriano Olivetti e alla figura geniale di Mario Tchou, e ripercorrerà l’incredibile avventura che condusse l’ingegnere italiano di origini cinesi a costruire il primo calcolatore italiano moderno. Questo evento prenderà l’avvio alle ore 18:00 e vedrà la presenza nei saluti iniziali di Marco Pierini, prorettore al Trasferimento tecnologico dell’Università di Firenze, Matteo Biffoni, sindaco di Prato, Daniela Toccafondi, presidente PIN e Gabriele Bosi, assessore con delega all’università del comune di Prato.

Tra i numerosi relatori segnaliamo l’Ing. Marco Wong, che ha proposto recentemente in consiglio comunale di dedicare una via di Prato a Mario Tchou.

L'altro seminario che si terrà nelle fasi finali della serata è dedicato alla gentilezza come stile di leadership e di management. Il seminario, a cura del laboratorio Wem_Park, prende spunto da ricerche molto recenti nell’ambito dell’organizzazione aziendale e sarà condotto da Anna Maria Palma e Lorenzo Canuti, due professionisti che da anni lavorano come consulenti aziendali ed hanno scritto diversi libri sul tema.

Dalle ore 20 presso la Biblioteca Ragionieri di Sesto fiorentino saranno i ricercatori dell’Area CNR di Firenze e del Consorzio LaMMA ad accogliere il pubblico illustrando i percorsi di ricerca in atto e a raccontare in “180 secondi di scienza” il loro lavoro e le loro sfide quotidiane.

Tanti i temi trattati dai ricercatori: da questioni teoriche a ricerche applicate connesse alla sostenibilità ambientale, come l’inquinamento da plastica e la chimica verde, passando da digitale e robotica, con le statue intelligenti, fino a tematiche di tipo socio-culturale connesse alla semplificazione del linguaggio giuridico. I ricercatori saranno valutati da una giuria di giornalisti, esperti e soci della sezione UniCoop di Sesto Fiorentino e Calenzano, che selezioneranno il tema più affascinante e il ricercatore più comunicativo.

La “Notte” viene celebrata anche con una speciale apertura serale dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri e l’osservazione con il telescopio storico Amici (ore 21).

Sabato 25 settembre la manifestazione proseguirà con aperture gratuite e visite guidate offerte dal Sistema Museale di Ateneo ai Musei di Paleontologia, Antropologia, all’Orto Botanico, a Villa La Quiete a Villa Galileo: saranno i curatori ad accompagnare i visitatori nei vari percorsi tematici.

Nella stessa giornata saranno aperti gratuitamente, in omaggio alla Notte dei Ricercatori, anche il Museo Archeologico Nazionale, il Museo degli Innocenti, il Museo Galileo, l’Osservatorio Ximeniano. INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri propone, inoltre, una passeggiata alla scoperta del cielo nascosto in città, attività per i bambini e laboratori aperti per i più grandi.

Per gran parte degli eventi è richiesta la prenotazione ed è sempre necessaria la certificazione verde COVID 19 (Green Pass). Le iniziative fiorentine sono realizzate grazie al sostegno di Unicoop Firenze.

Venerdì 24 settembre alle ore 17:30, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi propone un appuntamento gratuito per scoprire e approfondire il restauro recentemente effettuato sul volume “Liber Statutorum Arretii”, unica edizione cinquecentina stampata in Arezzo, datata 1536 e parte della collezione Bruschi.

Interverranno Carlo Sisi, Conservatore della Fondazione Ivan Bruschi, Julie Guilmette, restauratrice di opere su carta e pergamena e Piero Scapecchi, bibliotecario esperto di incunaboli.

La presentazione del volume e dei lavori di restauro sarà seguita dal prezioso intervento musicale dei Maestri Roberto Pasquini al flauto e Alessio Tiezzi al pianoforte, su arie di Verdi e Bizet.