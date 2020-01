Il Pluto di Aristofane al Teatro delle Arti

Lastra a Signa: Alessandro Calonaci rilegge in chiave ironica la nota commedia greca

Un testo irriverente in cui, già 2400 anni fa, Aristofane poneva l'accento sull'iniqua distribuzione delle ricchezze. Dalle vicende di Cremilo e Carione è partito l’attore, regista e drammaturgo Alessandro Calonaci per “Il Pluto”, in scena venerdì 10 gennaio al Teatro delle Arti di Lastra a Signa (ore 21).



Lo spettacolo è di impressionante attualità: è eccezionale l'ironia con cui Aristofane dipinge un contesto in cui chi possiede beni materiali in quantità - e non per proprio merito - si ritrovi a dettare legge su chi è invece costretto a faticare per ottenere ciò di cui vivere.



Per dare pregnanza all’opera, Alessandro Calonaci ha riadattato il testo in chiave molto comica e divertente ancorandolo alla civiltà degli Etruschi che affonda le sue radici anche nella nostra Toscana.



Con lui sono in scena giovani attori toscani: Sauro Artini, Mery Nacci, Dania Nassini, Matteo Cairoli, Cristina Poli, Sonia Fiaschi, Elena Palloni.



Biglietti 15/13/8 euro, riduzioni per per over 65, under 26, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso. Prevendite online su www.boxofficetoscana.it e www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop di Lastra a Signa.



Per chi lo desidera, la sera dello spettacolo dalle 19.45, c’è l’aperitivo teatrale, con buffet e drink 6 euro (prenotazione consigliata entro il giorno precedente lo spettacolo - 055 8720058 - 331 9002510 teatrodellearti.lastraasigna.fi@gmail.com).



Come di consueto, è disponibile su prenotazione un servizio navetta che collega il teatro al capolinea Villa Costanza della tramvia.





Biglietti

Intero 15 euro

Ridotto 13 euro per over 65, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso

Ridotto 8 euro fino a 26 anni

Info, prevendite e prenotazioni

Teatro delle Arti - viale Matteotti 5/8, Lastra a Signa (FI)

Tel. 055 8720058 - 331 9002510 teatrodellearti.lastraasigna.fi@gmail.com

promozione@tparte.it - www.tparte.it

Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e Ticketone (tel. 892.101) compresa Coop Lastra a Signa. Presso il teatro delle Arti dal lun al ven 10-14 mart giov ven anche 14-17. La sera di spettacolo dalle 19.00.