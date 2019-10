Il Pecorino Toscano DOP tra i protagonisti di "Forme"

Dal 17 al 20 ottobre a Bergamo l'evento internazionale dedicato all’arte casearia

Grosseto. Un vero e proprio summit dedicato ai formaggi DOP e al valore socioeconomico delle denominazioni di origine. È quello in programma a Bergamo venerdì 18 ottobre nell’ambio della quarta edizione di Forme, l’evento dedicato all’arte casearia che si svolgerà nella città orobica da giovedì 17 a domenica 20 ottobre.

Il Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP parteciperà alla tavola rotonda dal titolo “Proud to be local, proud to feel global” organizzata sotto l’egida dell’Associazione formaggi italiani DOP e IGP (AFIDOP).

All’incontro parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti delle istituzioni europee e italiane, tra cui il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, Teresa Bellanova. Bergamo ospiterà anche il World Cheese Awards, concorso internazionale di grande prestigio, al quale parteciperanno anche alcuni consorziati produttori di Pecorino Toscano DOP. Un evento che vede oltre 3600 formaggi iscritti provenienti da più di 40 Paesi del Mondo.