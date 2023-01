Il nuovo Pitti Bimbo coinvolge la città

Da mercoledì 18 a venerdì 20 gennaio 2023, alla Fortezza da Basso di Firenze, si svolge Pitti Immagine Bimbo n.96. Un'edizione invernale che punta i riflettori sulle proposte internazionali più interessanti. Largo spazio alla ricerca, tra brand di riferimento e nuovi nomi che hanno scelto Pitti Bimbo come trampolino di lancio per farsi conoscere.

Il percorso espositivo si amplia coinvolgendo nuovi padiglioni e con il lancio di nuove sezioni, attraverso spazi in cui tutte le anime del kidswear trovano modo di esprimersi, con interessanti contaminazioni che vanno dal family lifestyle al design per la cameretta, dai giochi ai prodotti beauty e all'editoria. Come in un esclusivo department store, la manifestazione reinventa di volta in volta un brand mix originale, arricchendosi di eventi, collaborazioni, anteprime assolute e tanti spunti di riflessione.

A questa edizione si conferma centrale il focus sulla sostenibilità. Tra i trend emergenti torna lo street style, mentre il progetto di Apartment si presenta in una veste sempre più contemporanea. Due nuovi Editorials e tante proposte Pop Up trasformeranno il percorso espositivo in un'esperienza colorata e accattivante.

I BUYER che hanno già confermato la loro partecipazione

PITTIWAY: il nuovo tema dei saloni invernali di Pitti Immagine

Ripartire è il desiderio di tutti, ma decidere la direzione, orientarsi, fare delle scelte non è semplice. Indicazioni, stimoli, sollecitazioni ed esigenze non sempre convergono, e il procedere non può essere lineare. PITTIWAY, tema dei prossimi saloni invernali di Pitti Immagine, è il risultato del lavoro congiunto di creativi e artisti di grande livello, coordinati dal creative director Angelo Figus. PITTIWAY interpreta il mood e le aspirazioni di oggi, trasformandoli nel filo conduttore delle campagne pubblicitarie e degli allestimenti in Fortezza da Basso. Un risultato cromatico e dinamico, pop e street insieme, che nella campagna ideata per Pitti Bimbo 96 si condensa nel video firmato dal regista Leonardo Corallini e interpretato dai piccoli Nina, Oceano e Sergio.

“PITTIWAY sottolinea le tante scelte che siamo portati a valutare per uscire dal complicato ingorgo globale”, dice Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine. “In questo momento non facile, ma anche creativo, innovativo, diverso, i saloni Pitti Immagine saranno una bussola per definire nuove direzioni, ipotizzare percorsi, considerare delle scelte per poi ripartire. In Fortezza ci saranno linee, frecce, curve, inversioni su cui surfare per andare veloci. Una segnaletica a volte contraddittoria che dimostra un’inesauribile energia: la stessa che porta verso nuove direzioni e, ancora tutte possibili, del futuro”.

I BRAND PROTAGONISTI

230 brand partecipano a questa edizione, dei quali il 70% circa proveniente dall’estero Tutti i brand che partecipano a Pitti Bimbo 96 alla Fortezza da Basso sono anche presenti nella piattaforma digitale Pitti Connect.

IL PERCORSO DI PITTI BIMBO

All'interno della Fortezza da Basso due macro aree racconteranno l'evoluzione del kidswear, i diversi stili e le variegate risposte alle molteplici esigenze del guardaroba dei piccoli.

100% BAMBINO Un concentrato di brand e collezioni must have Bon ton, luxury, sportivo, urban... Il guardaroba kids integra stili diversi, tendenze che vengono dalla moda degli adulti e grandi classici irrinunciabili. Per questo abbiamo pensato a una sezione capace di offrire un colpo d'occhio su un panorama molto ampio di collezioni che esprimono le diverse anime del kidswear. Qui si concentrano le grandi griffe e i marchi iconici da sempre impegnati a vestire i bambini. Dai microoutfit per i newborn e le loro culle ai teen dalle esigenze più versatili.

Dagli abiti da cerimonia, di taglio classico o contemporaneo - perché la voglia di tornare a festeggiare è tanta! - all'activewear per la scuola e il tempo libero. Dal Mini-Me alle citazioni street. I brand riuniti sotto “100% bambino” – in scena al Piano Terra del Padiglione Centrale e da questa edizione anche al Padiglione delle Ghiaia con il lancio dell’area SMART KIDS - sono il punto da cui partire nella creazione di un guardaroba ideale, che mette d'accordo bimbi e genitori, coniuga stile e praticità, e risponde sempre di più alle richieste di una moda ecosostenibile.

Tra i brand protagonisti al Padiglione Centrale:

American Vintage, Antony Morato, AO76, Babylux, Bugatti Junior, Canadian, Carter & White Dubai, Dolce & Gabbana, Fun & Fun, Hanssop, Herno, Kickers, Imperial Kids, John Richmond, Lil'Atelier, Maison Ava, Miss Blumarine, Molo, Nanan, Nath Kids, Naturino, Play Up, Please Kids, Pom d'Api, Sarabanda e Vlasta Kopylova.

SMART KIDS

La nuova area al Padiglione delle Ghiaia

Fra il classico e la ricerca, fra la tradizione e la rivoluzione, esiste una sfera moderna, anticonformista, che va veloce, che va di corsa, che è imbattibile. Al Padiglione delle Ghiaia va in scena SMART KIDS, la nuova area che presenta i brand di 100% Bambino che hanno metabolizzato parole come urban, streetstyle, high tech, sportswear, outdoor e indoor, per elaborare una cultura diversa che non ha paura del nuovo, che non ha paura di mixare. Una prospettiva vicina al mondo bambino perché spontanea, dal risultato terribilmente easy, ma dai contenuti forti e solidi.

Tra i brand protagonisti al Padiglione delle Ghiaia:

Babylux, Bikkembergs, Butnot, Canadiens, Flower Mountain for Naturino, Freddy, Messi, Mou, Perry Ellis America Kids, Pony, Rossignol, Stapelstein, Superga Kidswear, Suns Board, Titanitos e Vingino

THE KIDS'LAB! Una vetrina creativa e coinvolgente per le avanguardie internazionali

Un'ondata di creatività, pronta a stupire e a catturare l'attenzione, un laboratorio di idee. Ecco che cosa è The Kid's Lab! In questa sezione - in scena al Padiglione Cavaniglia - riservata alle avanguardie del kidswear e del kids lifestyle, trovano spazio le collezioni più originali e imprevedibili da indossare come dichiarazioni d'indipendenza, ma anche outfit sofisticati. A firmarli sono brand giovani e pionieristici che si distinguono per il design sempre molto personale, per la scelta di materiali mai banali e per la filosofia che abbraccia ormai in maniera trasversale l'eco-eticità.

Piccole produzioni indipendenti, frutto di una ricerca costante, per chi desidera connotare con un tocco di personalità le proposte da rivolgere ai bambini. Tra i brand di KID’S LAB ci sono:Bobux, Celavi, C'era Una Volta, Chikatai, Collégien, Cream Eyewear, Elle Porte, Eshvikids, Fresk, Grech & Co, IllyTrilly, Inuwet, Jellycat, Little Dutch, Mr. Tiggle, Musli by Green Cotton, Nueces, Oli & Carol, Piegeon Organics, Riffle Amsterdam, Shoo Pom, Suncracy, The Sunday Collective, Tocoto Vintage, Wooly Organic, Upa.

Tra gli HIGHLIGHTS e i DEBUTTI di PITTI BIMBO 96 segnaliamo:

_ MONNALISA A PITTI BIMBO! Grande ritorno al salone per Monnalisa, che sfilerà all’interno della Fortezza da Basso il primo giorno del salone, mercoledì 18 gennaio;

_ DOLCE & GABBANA La partecipazione di Dolce & Gabbana, che interpreta il concept PITTIWAY con una speciale creatività;

_ ROSSIGNOL Il lancio della collezione Junior lifestyle 2023-24Unire tecnicità ed eleganza per ottenere l’unione perfetta di due universi: la montagna e la città. A partire da questi concetti Rossignol presenta a Pitti Bimbo la sua collezione Junior lifestyle per l’inverno 2023-24. Dal 1907 Rossignol è il brand di riferimento nel mondo dello sci e della neve, ma non solo: reinterpreta i valori di performance, funzionalità e raffinatezza, proponendo una gamma dallo spirito “lifestyle-ski”.

La linea junior 2023-24 di Rossignol include capospalla per bambino e bambina in una gamma sportiva e audace, per affrontare l’inverno con stile. _ NANAN Ritorna al salone con la nuova collezione e il lancio della linea di mobiliIl celebre marchio di childrenswear torna a presentarsi a questa edizione di Pitti Bimbo, e accanto alle line di abbigliamento che lo hanno reso riconoscibile e amato dalle mamme di tutto il mondo, lancerà in anteprima la linea di mobili BLACK edition, che comprende la prima cameretta laccata nera made in Italy._ NENALIFE Kid Care A Pitti Bimbo debutta Nenalife Kid Care, il nuovo marchio di kid care firmato da Francesca Rocco: una linea completa di prodotti per bambini pensati per le mamme moderne, sempre aggiornate sulle novità per cercare semplicità ed efficacia nella cura della pelle delicata dei più piccoli.

Da segnalare tra i nomi nuovi e gli importanti rientri a Pitti Bimbo 96:

Tra le aziende che partecipano a questa edizione – tra nomi nuovi, debutti e rientri al salone – ci sono marchi di riferimento del kidswear internazionale come:

American Vintage, Blanc Athens, Coconudina, Cream Eyewear, Dili Best Natural by Picci, Dream it, Esther, Hey Dude, Izipizi, Nikola Royal Family, Nikolia, Farway Milano, Gensami, Grech & Co., Hucklebones, Kimini, Kocca Girls, Latitta, Levv, Lullabi, Makié, Marea Kids, MarMar Copenhagen, Michi Home Linen, Mila Christina, Nath Kids, Nenalife Kid Care,

newness, Pony, Prairie Saint Petersburg, Rossignol, Story Loris, Suns Boards, The Little Blazer Company, The Sunday Collective, Tocoto Vintage, Wooly Organic.

I Progetti speciali e i format lifestyle @ Pitti Bimbo 96 Sezioni che arricchiscono il percorso espositivo e tante novità: ecco come il salone si animerà con focus mirati su moda e lifestyle. APARTMENT Una favola contemporanea: ecco il progetto dedicato ai brand internazionali più originali e avanguardisti. Un mondo a parte, circondato da un allestimento curato nei minimi dettagli per valorizzare la peculiarità di ogni singolo brand. A questa edizione Apartment si arricchisce con nuove e interessanti partecipazioni.

Le proposte mostreranno un'evoluzione verso un kidswear dall'approccio sempre più contemporaneo, luxury e al tempo stesso consapevole. Una rigorosa selezione di brand di ricerca di alto livello dalle linee sofisticate e dai materiali sperimentali che innalzano a un livello superiore lo stile dei più piccoli e invitano a guardare al futuro con occhi nuovi. Tra i brand di questa edizione: Anja Schwerbrock, Amelie et Sophie, Esther, Hucklebones, Infantium Victoria, Makié, Paade Mode, Raspberryplum, Tia Cibiani.THE NESTIl mondo del kidswear è sempre in movimento e The Nest è il progetto che dal gennaio 2017 riserva uno spazio esclusivo ai piccoli brand che si affacciano sul mercato con proposte innovative, dinamiche e creative.

Dalla fascinazione che solo i bambini sanno innescare, nascono piccole collezioni sorprendenti. Alla base della selezione presentata c'è l'attento scouting di Dimitra Zavakou, pioniera del kidswear responsabile e founder del concept lab berlinese Little Pop Up, che per Pitti Immagine Bimbo ricerca nuove realtà da raccontare: marchi appena nati, provenienti da tutto il mondo, che condividono input di ecosostenibilità e storie individuali tutte da scoprire. E che per questo meritano di essere sostenuti.

I brand protagonisti: Appulu, Blanc Athens, Nannetta, Michi Home Linen, Helps Nature, Nenalife Kid Care, Noese, The Block Lab by Appulu,The Little Blazer Company, W.O.P World of Pop

POP UPA caccia di curiosità

Quasi una punteggiatura nel discorso delle collezioni, i pop up porteranno un’esplosione di novità! Si accendono i riflettori su segmenti merceologici nuovi, originali, curiosi e di tendenza, in modo da ridisegnare il layout e dare vita ad un arcipelago denso di energia. I brand protagonisti:Chikatai, Cream Eyewear, Dream It, Illustrabimbi, Kknekki by Bon Dep

I WANT TO BE GREEN La sostenibilità come specchio del cambiamentoDa progetto speciale a presenza costante all'interno del salone, I WANT TO BE GREEN torna per proporre un'esplorazione a 360 gradi dei temi etici ed eco responsabili che coinvolgono sempre di più la moda, in particolare quella disegnata per i bambini. Pitti Bimbo propone e sostiene i grandi e i piccoli marchi, nati con questa spiccata vocazione. A curare la selezione, in Fortezza e su Pitti Connect è Dimitra Zavakou del concept lab berlinese Little Pop Up.I brand protagonisti:Chikatai, Cream Eyewear, Dream It, Illustrabimbi, Kknekki by Bon Dep,

PITTI BIMBO EDITORIALS: Una ricerca editoriale dedicata ai concept store, un appuntamento per contaminare le collezioni e affacciarsi su nuovi mondi. La stylist Maria Giulia Pieroni esplora temi di tendenza e li traduce in allestimenti coinvolgenti. Anche a questa edizione due speciali Editorials da esplorare in Fortezza e online su Pitti Connect:

My First Snow

Al Padiglione delle Ghiaia è attrazione fatale: la prima neve, un’emozione che non si scioglierà. Giocare, muovere i primi passi sportivi, provare nuove esperienze, cadere, rialzarsi, immergersi. Il guardaroba di montagna, quando fa freddo, non è più antipatico, non è scomodo, ma ha una funzionalità divertente, creativa, sorprendente. Piccoli sciatori, snow border traballanti, squadre da bob e da slittino, attrezzati di tutto punto, ci si prova ma con un certo stile. E sempre con la neve addosso.

Cool School

L’opportunità di scegliere fra un arcobaleno di oggetti creativi, divertenti, simpatici, ironici: il tempo della scuola non è noioso. Uno shopping straordinario, che si rinnova ogni anno, sempre eccitante, sempre entusiasmante. Un tempo che arriva immancabile, che i bambini aspettano impazienti. Scegliere il proprio diario, i nuovi quaderni, la cartella o lo zaino, l’astuccio, la sfilata delle matite e persino una semplice gomma sono esperienze magiche. Un corredo amico: il back to school diventa Cool School.

Tra le partecipazioni speciali e le "fun activities" a Pitti Bimbo:

_ WE ARE ALL MAKERS

Il progetto interattivo sostenibile firmato Infantium Victoria

Ad Apartment, il brand tedesco pioniere nella moda sosteinible e vegan for kids presenta uno speciale progetto interattivo focalizzato sui makers, le persone che fanno i vestiti. Il pubblico di Pitti Bimbo sarà invitato a pensare alle persone dietro alle macchine da cucire, grazie alla costruzione di un vero e proprio atelier di cartone: tutti i mobili saranno disegnati con pennarello nero su cartoncino bianco, e tutti gli oggetti saranno più o meno a grandezza naturale. Sarà come immergersi in un vero atelier, ma fatto di cartone!

_ DOPPIO GIOCO: la mostra fotografica di Style Piccoli

Che direzione prenderà la moda della prossima primavera? Cercano di mostrarlo gli scatti del servizio di Daniela Stopponi con Luciano Pergreffi per il magazine Style Piccoli, che per ogni brand scelto individuano il capo cult della stagione e affidano ai bambini il compito di interpretarlo, con le proprie emozioni, i propri gesti, le proprie espressioni. Per amplificare la tendenza-direzione e visualizzarla in modo ancora più efficace, l'immagine appare raddoppiata, come un multiplo di Andy Warhol o come se il bambino incontrasse il suo gemello.

_ Paul&Paula Scavenger Hunt per Pitti Bimbo 96

Da un'idea della lifestyle blogger Peggy di Paul&Paula, un percorso all'interno della Fortezza per trovare la tua PITTIWAY attraverso divertenti indizi che ci porteranno a scoprire le sezioni luxury, i marchi lifestyle e le novità. Un percorso che si snoda nelle diverse sezioni della fiera e che invita a partire, fermarsi, deviare, ripartire! Per poi essere ricompensati con una speciale goodie bag una volta che tutte le fermate sulla mappa saranno state completate!_ LUPOGUIDO Il mondo del bambino non più visto solo attraverso il guardaroba, ma con sguardo allargato a mondi diversi e in particolare ai libri belli.

LupoGuido va a caccia di tante storie, raccontate non solo con parole scelte, ma anche con illustrazioni speciali. Trame che si rivolgono direttamente ai bambini, senza stereotipi e senza pregiudizi, puntando soltanto sulla loro immaginazione. Il fiuto di LupoGuido porta a nuovi autori e a cataloghi di valore del passato, da Nord a Sud del mondo, senza preclusioni, sulla scia dell’etica e dell’estetica. Un libro come gesto da offrire e non come oggetto. LupoGuido è una selezione preziosa e di qualità per tutti i concept store e per chi cerca qualcosa di speciale.

Al Padiglione Cavaniglia.

Piano di comunicazione

Ad affiancare le varie attività durante la stagione on line di Pitti Connect, nei giorni di Pitti Bimbo - oltre ai progetti speciali con molte singole testate - anche un vero e proprio salotto – Casa Enriquez, al Piano Terra del Padiglione Centrale - curato da Alessandro Enriquez che coordinerà talk, presentazioni di libri, post, stories, shooting di persone e capi, momenti curiosi e momenti da non perdere.

Inoltre, la fotografa canadese Emily Kornya organizzerà una serie di servizi con i capi presenti in manifestazione e il profilo Instagram di Pitti Bimbo applicherà uno speciale piano di comunicazione.

Pitti Bimbo ReelsNei giorni del salone, grazie a una serie di Instagram Reels curati dalla stylist Maria Giulia Pieroni, che verranno pubblicati sul profilo di Pitti Bimbo e rilanciati dai brand protagonisti e dai loro buyer, sarà come assistere a dei mini fashion show da un posto in prima fila.

NOVITÀ: LA CITTÀ DEI BAMBINI GENTILI

tre giorni di laboratori, eventi e incontri che coinvolgono la città

Per la prima volta Pitti Bimbo esce dalla Fortezza con un programma di laboratori, visite guidate, incontri che coinvolge i luoghi ‘magici’ di Firenze. Tre giorni in cui la città diventerà anche 'La città dei bambini gentili’. I luoghi istituzionali come Palazzo Vecchio, quelli storici come Palazzo Medici Riccardi, l’Istituto degli Innocenti, Palazzo Strozzi, le librerie Todo Modo Dilà, Farollo e Falpalà, Malaparte, i luoghi d’incontro come il Mercato Centrale, i luoghi speciali come HZero Museum, il Polimoda e il nuovo store Kartell apriranno le loro porte soprattutto e specialissimamente per gli under 12. Una mappa creativa, divertente, straordinaria per giocare e per imparare che si animerà proprio durante Pitti Bimbo perpensare alle nuove collezioni, ma non solo.