Il "Monachesimo interiorizzato" di Antonella Lumini

Il periodo pandemico visto dalla scrittrice fiorentina come tempo di crisi capace di condurre a un risveglio spirituale

"Monachesimo interiorizzato. Tempo di crisi, tempo di risveglio" è il nuovo libro (Edizioni Paoline) della scrittrice fiorentina Antonella Lumini, firma feconda e molto seguita nel panorama religioso contemporaneo.

L'autrice lo presenta così:

"Nella crisi che stiamo attraversando possiamo scorgere un segno che chiama al cambiamento, ma il nuovo ancora in gestazione ha bisogno di tempi di maturazione per venire alla luce. Servono uomini e donne che si mettano in ascolto, servono pause di silenzio. Dove dominano rumore, massificazione e accumulo di ogni genere, silenzio, solitudine, deserto divengono gli antidoti necessari. Siamo di fronte all’emergere di un nuovo monachesimo da vivere nelle nostre case, nelle nostre città. Un monachesimo che sta fiorendo dentro i deserti delle nostre metropoli. Deserto, silenzio, solitudine immergono in quella intimità che può definirsi esperienza del solo-a-Solo. Docile disponibilità a guardare in profondità dentro se stessi, ponendosi alla presenza della luce interiore, segno indelebile di appartenenza alla vita divina".

NOTA BIOGRAFICA E BIBLIOGRAFICA. Antonella Lumini è nata a Firenze, dove vive. Dopo studi filosofici, si è dedicata all'approfondimento della Bibbia e di opere della spiritualità cristiana. Da quarant'anni porta avanti in ambito cattolico un percorso di silenzio e solitudine ispirandosi alla pustinia, vocazione al silenzio della tradizione ortodossa.

Chiamata a una via contemplativa nella piena libertà dello Spirito, ha sempre sentito di dover continuare il suo cammino solitario al di fuori di monasteri o altre istituzioni.

Ha lavorato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze occupandosi di libri antichi. Partecipa a incontri di spiritualità e guida gruppi di meditazione a Firenze e in altre città italiane.

Per la sua modalità di vita è conosciuta come eremita metropolitana ma preferisce definirsi semplice battezzata custode del silenzio.

Autrice di libri di ricerca spirituale, ha pubblicato Memoria profonda e risveglio (2008); Dio è Madre. L'altra faccia dell'amore (2016); con Paolo Rodari, La custode del silenzio (2016), Spirito Santo. Divina Maternità, amore in atto (2019).

Scrive articoli di spiritualità su varie riviste e quotidiani, in particolare su L'Osservatore Romano.