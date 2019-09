Il Gonfalone di Firenze nella sede del Quartiere 5

Martedì 24 settembre (ore 17) in via Baracca inizia il viaggio istituzionale del simbolo cittadino. Il presidente del Consiglio comunale Milani: “Con questa iniziativa portiamo direttamente il Gonfalone dai fiorentini". La Famiglia del Gonfalone esce in media 2-3 volte a settimana

Martedì 24 settembre alle 17, il Gonfalone del Comune di Firenze entrerà nella sede del Consiglio di Quartiere 5 in via Francesco Baracca, 150/P.

Inizia dunque domani pomeriggio il viaggio istituzionale del Gonfalone e della Famiglia di Palazzo nei cinque Consigli di Quartieri di Firenze in occasione dei 115 anni di fondazione, nell’ambito delle iniziative per celebrare questo anniversario promosse dalla Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con i presidenti dei cinque Quartieri.

Dopo l’evento celebrativo commemorativo in Palazzo Vecchio di sabato 14, il Gonfalone comunale e la Famiglia di Palazzo inizia ora un suo viaggio istituzionale – il primo da quando sono stati istituiti negli anni Settanta i Consigli di Quartieri – per la città per far conoscere direttamente a tutti i fiorentini la storia della bandiera del Comune di Firenze e della sua Famiglia, in costumi rinascimentali, che da 115 anni lo accompagna; storia che è stata dettagliatamente ricostruita, per la prima volta, grazie al giornalista Franco Mariani, su autorizzazione del Sindaco Dario Nardella, e che ora è stata pubblicata nel libro “Il Gonfalone di Firenze e la Famiglia di Palazzo”, edito da Scribo, disponibile anche al book shop di Palazzo Vecchio.

Ad accompagnare il Gonfalone in ogni appuntamento, oltre al Presidente Luca Milani e al giornalista Franco Mariani, che durante il suo excursus storico proietterà foto e video inediti sul Gonfalone – ha recuperato oltre 3mila foto all’archivio storico del Comune – ci saranno, l’assessore al personale e Quartieri Alessandro Martini e l’assessore alla partecipazione e cittadinanza attiva Alessia Bettini.

“Con questa iniziativa – ha detto il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani – portiamo direttamente il Gonfalone dai fiorentini, nei loro quartieri; potremmo dire quasi nelle loro case, dando l’occasione a tutti, piccoli e grandi, di vedere da vicino il Gonfalone, visto spesso solo in foto sui giornali o in televisione ai telegiornali, e di scrutarne ogni dettaglio e soprattutto di vedere dettagliatamente le quattro medaglie d’oro di cui il nostro Gonfalone è decorato. Una occasione veramente da non perdere per conoscere la storia del simbolo della nostra città”.

“Aspettiamo tanti cittadini per questo evento eccezionale – ha detto il Presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli – per ripercorrere la storia dei 115 anni di vita del Gonfalone e della Famiglia di Palazzo. È un evento straordinario che ricorda a tutti, anche ad un quartiere di periferia come il nostro, che siamo la città di Firenze, e il Gonfalone di Firenze ce lo ricorda. Il Giglio del Comune è il simbolo della città, dell’appartenenza ad una comunità, quella fiorentina che dalle Piagge, Brozzi, e tutto il Quartiere 5 assieme alla Città, ci si ritrova. È un’occasione importante per sentirci tutti uniti intorno al Gonfalone che rappresenta la Città”.

“Un’occasione per coinvolgere attivamente i cittadini di tutti i quartieri su un elemento fortemente identitario per Firenze come quello del Gonfalone – ha detto l’assessore alla Partecipazione Alessia Bettini – ma anche un modo per riscoprire e valorizzare l’impegno sociale a cui tutti i cittadini sono chiamati per il bene della città, a partire dal tema della Bandiera e del suo legame a una parte importante della storia cittadina”.

“Il certosino lavoro di ricerca effettuato da Franco Mariani – ha sottolineato l’assessore al personale e ai Quartieri Alessandro Martini – ha permesso al Comune di recuperare i nomi di tutti i dipendenti comunali che ne hanno fatto parte perché non è mai esistito in Palazzo Vecchio un archivio storico sul Gonfalone e le uscite della Famiglia. Il lavoro di Mariani ci permette oggi di ringraziare pubblicamente tutti i dipendenti comunali, 24 attuali e quelli passati, oltre 80, e le loro rispettive famiglie, tutti accomunati dal fatto che hanno speso parte della loro attività sottraendola agli affetti familiari, anche in caso di feste importanti come Pasqua, la festa del Patrono, e a volte anche a Natale. In totale, ogni anno, la Famiglia del Gonfalone esce per non meno di 76 volte, che possono anche aumentare, a seconda degli inviti, fino a 150-180 uscite annue. In media possiamo dire che la Famiglia esce come minimo 2 o 3 volte a settimana. La possibilità di eventi in tutti i quartieri è una grande opportunità per i fiorentini. Un grazie ai Presidenti dei Quartieri che non appena hanno ricevuto la richiesta di organizzare questi eventi in pochi giorni hanno provveduto alla scelta delle date, riconoscendo l’importanza di questo progetto sul Gonfalone portato avanti dal Presidente del Consiglio comunale Luca Milani”. (s.spa.)

Queste le date dei successivi appuntamenti: 8 ottobre ore 17,30 presso la sede del Quartiere 4 a Villa Vogel in via delle Torri 23; 11 ottobre ore 18 presso la Biblioteca di Villa Bandini in via del Paradiso 5; 29 ottobre ore 17 presso la sede del Quartiere 2 in Piazza Leon Battista Alberti, 1/A; 13 novembre ore 17 presso Le Murate. Per informazioni, tel. 328 8785360.