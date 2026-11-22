Il Progetto Zero Azzardo avrà uno spazio interamente dedicato nel corso della 27° edizione di Autumnia, la Fiera dedicata all’agricoltura, all’alimentazione e all’ambiente in partenza, nel centro storico della città di Figline, venerdì 6 fino a domenica 8 novembre. Protagonisti del Progetto Zero Azzardo sono La Società della Salute Fiorentina Sud est, i Servizi Asl per le Dipendenze della Zona Fiorentina Sud est, la Cooperativa sociale Coop21, l’Associazione Progetto Arcobaleno, ACLI Firenze e Aps Edera.

Sono gli enti che da tempo lavorano insieme per realizzare il Progetto Zero Azzardo che vede la realizzazione di una serie di interventi di informazione, sensibilizzazione, formazione e prevenzione nell’ambito del Disturbo da gioco d’Azzardo (DgA) sul territorio.

Lo spazio dedicato si terrà domenica 8 novembre: un talk di 30 minuti (dalle 11.00 alle 11.30) in Piazza Marsilio Ficino a Figline che avrà come titolo “Il gioco d'azzardo è un gioco a perdere - Il Progetto Zero Azzardo nella Zona Fiorentina Sud Est". I relatori saranno David Ermini, sindaco del Comune di Figline e Incisa Valdarno, Laura Angelica Berni, medico specialista in Tossicologia Clinica del SerD Sud Est; Alessio Arces, Federsanità ANCI Toscana; Monica Panichi, Coop.21 Cooperativa Sociale; Maria Chiara Cantini, ACLI Sede Provinciale di Firenze APS; Isabella Mancini, Associazione Progetto Arcobaleno APS.

Interverranno anche i Giocatori anonimi che affronteranno il tema del percorso di recupero, spiegando l'iter che affronta una persona per affrancarsi dal Disturbo da Gioco d'Azzardo e quale ruolo gioca il supporto del gruppo. Per il SerD Sud Est 1 dell'Azienda, il medico specialista in Tossicologia Clinica, Laura Angelica Berni, illustrerà le modalità in cui un cittadino può prendere contatto con il SerD e come funziona la presa in carico sul Disturbo da Gioco d’Azzardo.

I dati del Disturbo da Gioco D’Azzardo

Il Disturbo da Gioco d'Azzardo (DgA) rappresenta un Disturbo ancora sottovalutato o addirittura negato da molti, ma può diventare invece fonte di sofferenza per la persona e la sua famiglia e un reale pericolo per la salute. I luoghi di prevenzione, cura e riabilitazione a cui rivolgersi per tali problematiche sono i SerD (Servizi per le Dipendenze) in cui operano equipe dedicate. Nella Zona Fiorentina Sud est vi sono due SerD, uno a Bagno a Ripoli e uno a Figline Valdarno.

I dati del DgA nei due SerD Chianti (a Bagno a Ripoli) e Figline Valdarno, nel corso del 2025, pubblicati nel Bollettino socio-epidemiologico del Dipartimento di salute mentale e dipendenze - Area dipendenze 2026 – Dati 2025, sono i seguenti:

- SerD Chianti: 17 utenti di cui 16 maschi e 1 femmina. 10 di questi utenti erano già in carico mentre 7 è il numero di nuovi utenti che hanno richiesto una presa in carico nell’anno;

- SerD Figline Valdarno: 12 utenti di cui 11 maschi e 1 femmina. 9 di questi utenti erano già in carico mentre 3 è il numero di nuovi utenti che hanno richiesto una presa in carico nell’anno.

“Tali dati, seppur ancora costituiti da piccoli numeri, negli anni – dichiara la dottoressa Laura Angelica Berni - si stanno orientando verso un progressivo e lento aumento della richiesta di aiuto. I numeri sono ancora contenuti e forse non descrivono pienamente una realtà che invece è più ampia e, a volte, seria”.

Le iniziative del Progetto Zero Azzardo prevedono attività rivolte alla popolazione generale, con uscite di Unità di Strada, sportelli di ascolto, incontri con la cittadinanza, proiezione di video al cinema e diffusione via social e internet e attività nei luoghi di lavoro. Sono previste anche attività rivolte alle scuole secondarie di secondo grado della zona fiorentina sud est: gli istituti coinvolti sono l’Isis Giorgio Vasari di Figline e Incisa Valdarno, l’Isis Ernesto Balducci di Pontassieve e l’Isis Gobetti Volta di Bagno a Ripoli. Queste attività si svolgono nelle aree del Valdarno, del Chianti e della Valdisieve con l’obiettivo di creare una rete di collaborazione tra istituzioni, enti e associazioni e di raggiungere il maggior numero di persone attraverso azioni mirate.