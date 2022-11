Il festival ‘Machiavellerie’ celebra l’Europa a 30 anni da Maastricht

Firenze – Il pensiero politico di Niccolò Machiavelli come chiave per parlare di Europa, di contemporaneità e dei grandi temi del presente. Torna, per la sua seconda edizione, il festival ‘Machiavellerie’, in scena dal 17 al 20 novembre tra Firenze e San Casciano in Val di Pesa. ‘Europa: identità plurali. Integrazione, diritti umani e uguaglianza di genere’ è il focus della rassegna, che rende omaggio al trattato di Maastricht nel trentennale della firma. Quattro giorni per spaziare tra lectio magistralis, conferenze, tavole rotonde, mostre, spettacoli teatrali, percorsi nella natura e visite guidate, con la partecipazione di protagonisti del panorama culturale nazionale.

“E’ il primo festival italiano per ricordare una figura che ha segnato la storia, non solo della Toscana, ma europea – ha detto il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo – , l’occasione per un confronto sul pensiero politico di Machiavelli. È tenendo insieme le comunità, dai livelli locali, regionali, fino ad arrivare all’Europa, che si possono dare risposte più credibili ai cittadini”. Ringraziando gli organizzatori, Mazzeo ha ribadito come l’iniziativa sia anche “un modo per coinvolgere le ragazze e i ragazzi più giovani, che dobbiamo far sentire protagonisti in un mondo che sta cambiando velocemente”.

Una rassegna che, ha sottolineato il consigliere regionale Massimiliano Pescini, “attraverso una formula originale vuole coniugare il pensiero di Machiavelli ai grandi temi dell’attualità”. “La sfida di questo festival – ha continuato – è quella di studiare la storia e di renderla appassionante anche per chi vuole parlare di futuro e di attualità. Europa significa integrazione, accoglienza, rapporti tra gli stati, finanza, economia. L’Europa è anche la nostra patria e lo stesso Machiavelli fa riflessioni importanti su di essa”.

Molti gli appuntamenti che, ha sottolineato la consigliera delegata alla cultura della Città Metropolitana di Firenze Letizia Perini “collegano il comune di San Casciano, il pensiero politico del Quattrocento, il pensiero politico contemporaneo e Machiavelli stesso”. Da segnalare la messa in scena di ‘Mandragola’ interpretata dalla compagnia Azzurra su adattamento e regia di Ugo Chiti. Si tratta dello spettacolo, ha ricordato la consigliera, “che Machiavelli propose a palazzo Medici Riccardi per le nozze dei Medici”. Tra le personalità significative della rassegna, la scrittrice Michela Murgia, che domenica 20 novembre alle 17, al teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa, terrà una lectio magistralis sul tema “Donne e potere”.

Della centralità del tema dell’Europa ha parlato il sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi, che ha evidenziato come il festival voglia “ripercorrere in chiave machiavelliana il processo di integrazione dell’Europa, nata con l’obiettivo di garantire e promuovere una cooperazione tra gli Stati che ne fanno parte”.

“Gli spunti che si possono trarre dalle letture di Machiavelli sono tanti e modernissimi – ha chiosato Maura Masini, assessore alla cultura di San Casciano in Val di Pesa – Dentro questo festival abbiamo cercato di accogliere tutte le varie forme espressive che lo possono collegare a una forma di narrazione dell’attualità”.

Il Festival aprirà i battenti il 17 novembre a Firenze nel Salone dei Dugento a Palazzo Vecchio con una conferenza a cura di Michele Ciliberto, professore emerito della Scuola Normale Superiore, sul tema “Machiavelli. Ragione e pazzia”. L’evento inaugurale proseguirà con una performance teatrale itinerante di e con Tiziana Giuliani che presenta ‘I luoghi di Machiavelli’ negli spazi di palazzo Medici Riccardi.

Venerdì 18 sarà invece presentata la mostra ‘Sacharov. I diritti umani nel cuore dell’Europa’ curata da Memorial Italia, con l’intervento di Elena Dundovich. L’evento espositivo si terrà alle 11 negli spazi del Teatro comunale Niccolini di San Casciano Val di Pesa. Al centro del terzo appuntamento sabato 19 novembre presso la Casa Museo Machiavelli nel borgo di Sant’Andrea in Percussina, la giornata di studi “Machiavelli e il pensiero europeo”.

Il programma sarà arricchito da una serie di percorsi all’aperto, visite guidate e laboratori per bambini.