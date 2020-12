Il Covid-19? "La vendetta della Vergine Maria", secondo il leghista Asciuti

Non è da meno il Popolo della Famiglia che accusa il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, di inquinare le anime dei concittadini

Rifiutare sdegnosamente la consacrazione alla Madonna ha portato “fortuna” alla città di Firenze? E' la domanda retorica che pone Andrea Asciuti, Consigliere comunale del Gruppo Lega Salvini, che un anno fa aveva chiesto al Sindaco un atto religioso, di farsi promotore della consacrazione della città al Cuore Immacolato di Maria.

E la risposta di Asciuti, soltanto un anno dopo è conseguente e provocatoria: " Dopo qualche mese dalla mia domanda, rifiutata con sdegno e sberleffi, si è sviluppata l’epidemia e si è abbattuta sulle nostre teste l’ancora più tragica gestione dell’epidemia. La città si è svuotata, è diventata irriconoscibile, sono fuggite le tante persone italiane o straniere che soggiornavano per motivi turistici o di studio. L’economia, in gran parte fondata sul Turismo, è crollata, la disoccupazione è salita a livelli mai visti, lo spettro della povertà incomincia ad aggirarsi per le vie. Cosa vogliamo fare? Pensiamo veramente di essere così bravi da far risuscitare la città? Vogliamo insistere sulla strada del laicismo ideologico e chiuso, oppure vogliamo renderci conto che nella scorsa primavera altri sindaci italiani, di città e di paese, non si sono vergognati e hanno proceduto a una lunga serie di consacrazioni e affidamenti? Hanno sbagliato loro oppure è sbagliato il laicismo orgoglioso? Io non ho dubbi ed oggi, Vigilia dell’Immacolata Concezione, torno a domandare – ai consiglieri, al sindaco – la consacrazione della città al Cuore Immacolato di Maria".

Non pare da meno il Popolo della Famiglia che, letto sulle pagine di Nove da Firenze l'annuncio da parte del Sindaco Dario Nardella dello "Scudo Verde, progetto ad alta valenza ambientale per limitare gli accessi in città per i veicoli più inquinanti provenienti da fuori Firenze", accusa di contraddittorietà l'Amministrazione, che anziché purificare l'aria dovrebbe adoprarsi per la purificazione dell'anima dei suoi residenti. Almeno questo è quanto afferma in un comunicato odierno il referente del Popolo della Famiglia per Firenze, Pier Luigi Tossani.