A fondo pagina le immagini da scaricare

Vi accompagnerà tutto l'anno sul vostro desktop, con le immagini di quattro realtà del volontariato toscano attive nella lotta alla malattia oncologica.

Il 2020 è’ stato un anno difficile che segnerà, in modo indelebile, le pagine della nostra storia. Non è andato tutto bene ma, forse, l’emergenza sanitaria ci ha fatto riscoprire determinati valori e l’importanza di gesti che ritenevamo scontati: un abbraccio, una carezza, un sorriso. Il virus ci ha tolto importanti libertà, come quella di movimento, facendoci percepire l’uscio di casa come un confine invalicabile.



Quello che non avremmo mai immaginato è successo. Il Covid-19 ha portato paure, ansie e nuove priorità anche in campo scientifico. Purtroppo, non sono spariti i mali di sempre che, seppur meno sotto la luce dei riflettori, hanno continuato, inesorabilmente, a mietere vittime e a causare lutti. Tra questi, il cancro.

Per questo, noi di Nove da Firenze abbiamo voluto dedicare il calendario del 2021 a persone di cui forse si è parlato e si parla poco: tutti coloro che, accanto all’opera imprescindibile del servizio sanitario pubblico, lottano accanto ai malati. Un esercito di uomini e donne, professionisti e volontari, che, armati di buone intenzioni e spinti da forte motivazione, sono accanto, ogni giorno, ai pazienti e alle loro famiglie. Riteniamo che a questo “Esercito della solidarietà” tutta la società moderna debba molto.



Per questo, abbiamo lanciato un “piccolo appello” sul nostro territorio a cui hanno risposto quattro realtà importantissime. Diverse tra loro, ma accomunate dal forte desiderio di dare un contributo alla guerra contro la malattia oncologica. Padri, madri, figli, sorelle e fratelli che operano in silenzio, soldati di frontiera che regalano un contributo, fatto di amore verso il prossimo e dedizione, fondamentale soprattutto quando il paziente sta percorrendo l’ultima parte della propria vita in quel tratto in cui le cure palliative, appartenenti ad una medicina che non guarisce, ma cura, aiutano a riscoprire tutto il senso della vicenda umana.



In 12 mesi, FILE. Fondazione Italiana di Leniterapia, Associazione Tumori Toscana ATT, La Farfalla Cure Palliative O.d.v. e QuaViO (Qualità della vita in oncologia) O.d.v qui proposti in altrettanti scatti di intensa quotidianità (impaginati da Alessandro Zani) raccontandoci il vero senso di “donarsi al prossimo”, il reale significato di amore incondizionato.

Giuseppe Saponaro

Dopo i calendari degli anni scorsi (siamo partiti nel 2010), “Nove da Firenze” realizza uno splendido progetto anche per il 2021. Aggiorna il tuo desktop con il nostro calendario scaricabile liberamente on line, anche come salva-schermo.