Il 16 dicembre 2021 sciopero nazionale di 24 ore

CGIL e UIL hanno indetto lo sciopero generale per l'intera giornata del 16 dicembre, contro la legge di bilancio varata dal Governo.

Giovedì 16 dicembre il servizio della tramvia di Firenze potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero generale e nazionale di 24 ore, promosso dalle Confederazioni Nazionali Cgil e Uil. Le fasce di garanzia, durante le quali è garantito il servizio, sono: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Fuori da queste fasce di garanzia la regolarità del servizio della tramvia dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Ricordiamo che a Gest la percentuale di adesione ad un precedente generale (CGIL-UIL-UGL) è stata del 2,8%.

Lo sciopero coinvolge anche il servizio di trasporto pubblico su gomma, che avrà, durante la giornata, due fasce orarie di garanzia in cui il servizio sarà garantito, differenti in ogni provincia della toscana. Durante l’arco della giornata il servizio sarà garantito e presente in due momenti:

Prato e Firenze urbano dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00

Firenze extraurbano dalle 4:15 alle 8:15 e dalle 12:30 alle 14:30.

Grosseto, Arezzo e Siena dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 15:30.

Pistoia dalle 6:30 alle 8:45 e dalle 12:45 alle 16:30.

Livorno dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 12:00 alle 15:00.

Pisa dalle 6:30 alle 8:59 e dalle 17:00 alle 19:59.

Lucca dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00.

Massa-Carrara dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Fuori da queste fasce di garanzia la regolarità del servizio dipenderà dal grado di adesione allo sciopero. Il tasso di adesione al precedente sciopero in Autolinee Toscane è stato pari al 9,5%.

Possibile, che da anni sostiene la necessità del salario minimo garantito e che per questo ha depositato in Cassazione un disegno di legge di iniziativa popolare per il quale è in corso la raccolta di firme, in Toscana è a fianco di CGIL e UIL e dei lavoratori che scioperano per difendere i diritti di chi non ha né privilegi, né il sostegno di questo Governo.