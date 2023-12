Ieri sera a Firenze la cena di presentazione di 207 Amaro Locale

FIRENZE- Un’esperienza che supera i confini di spazio e tempo. Quella a cui invita il nuovo amaro d Pernod Ricard Italia, presentato ieri sera all’Osteria da Burde. E’ infatti nello storico esercizio in via Pistoiese che ha avuto luogo la cena di lancio in anteprima di 207 Amaro Locale. Una bevuta moderna, dolce, ma non stucchevole, elaborata dagli esperti del gruppo multinazionale, che annovera nel proprio catalogo prodotti del calibro del London Dry Gin Beefeater, dei rum Havana Club, di Absolut Vodka, dello Scotch whisky Chivas Regal, oltre alla Maison dello Champagne G. H. Mumm.

In Italia Pernod Ricard ha acquisito il controllo di Ramazzotti. Ma negli ultimi anni ha messo in progetto la creazione di un nuovo amaro rivolto al pubblico più giovane ed esigente. Nasce così un prodotto a base tradizionale, con quattro ingredienti di qualità italiana. Un lavoro di master blending intergenerazionale che incontra i bisogni di bevitori curiosi, sempre alla ricerca di esperienze coinvolgenti.

L’amaro è l'essenza della cultura italiana, che da generazioni accompagna il dopocena. La leggenda narra che agli inizi del XIII secolo, il frate Domenico Santucci importò 207 bulbi di zafferano dalla Spagna. Il monaco era originario di Navelli, in provincia dell’Aquila, dove oggi fiorisce il bulbo più prezioso, lo Zafferano dell’Aquila DOP. Per questo il nuovo amaro prende il nome di 207 Amaro Locale. Dagli stabilimenti di Canelli esce così un distillato a base di china, liquerizia amaricante, zafferano dell’Aquila che dona una nota gourmand, dolce ma non zuccherosa, menta di Pancaleri, agrumi di Calabria e scorze di limone di Sicilia.

Dal sapore fresco e leggero 207 Amaro Locale presenta toni agrumati. Al palato abbraccia prima i sentori dolci e profondi, per poi chiudersi in una nota balsamica. Se lo conserveremo in frigo sceglieremo di esaltare la potenza balsamica della menta, se lo serviremo con ghiaccio sottolineeremo la nota dolce del distillato. Per la stagione dei doni 207 Amaro Locale può essere corredato da una speciale confezione con quattro boccette che potranno caratterizzare l’esperienza con gli aromi di liquerizia, prugna giapponese, caffè e acqua salata.

Il prodotto presentato alla stampa all’Osteria da Burde sarà distribuito in e-commerce, on-trade, in enoteche specializzate.