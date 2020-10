Idee per il Capodanno 2021: da Firenze alla Versilia

Qualche consiglio per trascorrere il Capodanno in Toscana, nei dintorni di Firenze e non solo

Stai progettando dove passare la serata dell’ultimo dell’anno e festeggiare finalmente l’arrivo del 2021? Vuoi festeggiare sperando in un anno migliore per tutti? Oggi vi vogliamo dare qualche consiglio per trascorrere il Capodanno in Toscana, nei dintorni a partire da Firenze alla bellissima Versilia, e altre città. Scopriamo insieme alcuni suggerimenti per Capodanno 2021.

Capodanno 2021 a Firenze

Firenze è una delle città d’arte più belle d’Italia è risaputo, durante il periodo natalizio il suo centro storico, le sue vie e piazze diventano ancora più magiche, grazie alle luci, l’aria fredda e le persone che passeggiano con lo sguardo rivolto a ciò che le circonda. Firenze a Capodanno non ti dà solo l’occasione per scoprire la bellezza artistica della città. Ma anche per divertirsi, mangiare bene, trovare eventi diversi dal solito.

In giro per la Versilia

La Versilia non è una zona da visitare soltanto durante il periodo estivo. Tutta la costa della Versilia nel periodo natalizio e soprattutto per i due giorni di Capodanno si illumina di nuovo. Aprono i locali, iniziano a preparare cocktail, musica di sottofondo con una vista mozzafiato sulla costa e sul mare. Se amate il mare non potete perdervi il Capodanno in Versilia da passare nell’aria frizzante e giovanile della zona.

Un passo fuori dalla Toscana

Se non vuoi rimanere in Toscana potresti valutare un Capodanno a Roma offerte se ne trovano diverse per passare due giorni nella città eterna. Da Firenze a Roma, per passare un Capodanno 2021 andando alla scoperta del Colosseo, l’Altare della Patria, il Tevere, Piazza San Pietro. Naturalmente anche a Roma non mancano poi eventi, locali accoglienti e un’atmosfera natalizia frizzante e diversa dal solito.

Capodanno in relax

Se volete pensare a rilassarvi prima dell’anno nuovo allora la soluzione migliore è sicuramente scegliere le terme. In Toscana non mancano i posti per rigenerarsi in vista dell’arrivo del 2021. Puoi prenotare alle terme di Chianciano oppure a Venturina Terme. O se invece preferisci una SPA, allora puoi scegliere di prenotare in un albergo a Siena o nelle vicinanze, oppure a Firenze, dove ci sono strutture anche di lusso con palestre, idromassaggio, sauna, piscina. Per passare gli ultimi due giorni dell’anno in relax.

Due giorni tra i borghi più belli della Toscana

Se hai sempre amato i borghi, un po’ distanti dal caos cittadino, allora per il Capodanno in Toscana puoi scegliere di andare alla scoperta delle sue cittadine che compaiono tra i borghi più belli d’Italia. Tra i borghi che potresti visitare ci sono: Poppi che si trova tra Arezzo e Firenze, Anghiari un borgo della Valtiberina Toscana, San Gimignano, Monteriggioni, Montefioralle, Pienza e Montalcino.

Tour tra le città della Toscana

Se vuoi farti un weekend lungo e andare alla scoperta delle più belle città della Toscana magari in un tour on the road. Se vuoi fare un tour on the road puoi scegliere di partire da Firenze e poi raggiungere Pisa, Arezzo, Siena, Prato, Lucca. In ogni città potrai scoprire qualcosa di nuovo, un pezzo di storia, opere d’arte.

Qualunque sia il posto nel quale sceglierai di fare Capodanno, se ami la Toscana, allora non puoi assolutamente perderti anche le sue prelibatezze enogastronomiche. Avrai la possibilità di fare un pranzo di Capodanno oppure una cena di San Silvestro provando i piatti della tradizione dai “Pici con il ragù toscano”, i coccoli fritti toscani, i salumi, le carni prelibate, oppure potrai andare alla scoperta della cucina gourmet con menù che rivisitano la tradizione.

D’abbinare ai piatti della tradizione non ci saranno solo le bollicine dello spumante, ma scegli anche vini come il Chianti o il Brunello di Montalcino.