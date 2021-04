I Rossi rispondono al Pierguidi

“Noi non cavalchiamo l’odio sui social nei confronti di Pierguidi, ma la sua gestione è approssimativa ed autoritaria -afferma il Consiglio Direttivo di Parte Rossa A.s.d.- Nostro malgrado siamo costretti a rispondere con un ulteriore comunicato che credevamo non fosse necessario ma, dopo aver verificato, reputiamo che Lei, Presidente Michele Pierguidi, non sa di cosa si stia parlando. Il Calcio Storico Fiorentino… come afferma,… è in questi anni cresciuto molto ed è diventato un evento apprezzato a livello nazionale e mondiale…, di certo non grazie alla sua gestione approssimativa ed autoritaria che Le abbiamo sempre contestato, ma bensì dai tanti sforzi fatti dai Colori e dal rapporto costruttivo che sono riusciti a creare tra loro.

Sostenere che nell’arco della sua gestione non è accaduto di arrivare a compromessi per un regolare svolgimento della manifestazione è dichiarare il falso. Quando dichiara che non tollera mancanze di rispetto verso la città … né da parte di chi non sembra in grado di saper indirizzare il proprio Colore , manifesta la differenza fra il nostro Consiglio e lei Presidente in quanto noi ci confrontiamo sempre tra consiglieri per discutere e prendere le decisioni del caso mentre lei, al contrario, vuole essere l’unico protagonista e l’unico che detta le regole del gioco.

La parte rossa ha sollevato come causa scatenante la problematica della Commissione disciplinare d’appello, e lei ci risponde che … la data è stata da tempo stabilita … , affermazione palesemente falsa in quanto la convocazione è arrivata in data 18/03/2021, successiva quindi all’ennesima richiesta, stavolta scritta, inviatale in data 17/03/2021. Ci teniamo a precisare che si parla di squalifiche del Torneo 2019, la cui discussione in appello era già stata fissata e annullata da Lei, per ben due volte, senza peraltro fornirci alcuna motivazione. Quando lei afferma che ha condiviso con i Colori la decisione di parlare della ripresa della manifestazione, dice una verità, infatti non dimenticherà sicuramente che, in quelle occasioni, davanti ai colleghi Presidenti, le abbiamo manifestato le ns. molteplici perplessità sullo svolgimento. Perplessità scaturite nelle ns. riunioni di consiglio.

Quelle persone che Lei vuole perseguire … senza dare ascolto alle bizze di chi vuole ri-ghettizzare il Calcio Storico …, si ricordi che sono le stesse persone che viene a cercare in momenti a Lei importanti e non ci sembra di ricordare che in quelle occasioni gli sia mai stato negato l’ascolto.

Prima di lasciarla vogliamo fare ancora una riflessione su questo momento. Avrà notato da quando abbiamo reso pubblico questo dibattito, che il mondo moderno social sta giudicando e facendosi una opinione sulla manifestazione di domenica. Per noi in questo momento sarebbe facile cavalcare ed alimentare l’odio che stiamo leggendo sui social nei suoi confronti, ma la nostra volontà è proprio quella opposta. Vogliamo solo il bene di questa tradizione, quindi se di tradizione si parla è davanti al POPOLO che va riproposta, e pertanto fino a che la situazione pandemica non permetterà la ripresa di tutte le attività Fiorentine crediamo sia giusto tenere sospesa la manifestazione.

Tale sofferta presa di posizione, al contrario delle sue affermazioni offensive, proviene dal profondo rispetto che il Colore Rosso ha nei confronti di Firenze e dei Fiorentini, … non muore la tradizione, il Calcio Storico non muore perché dietro c’è Firenze e i Fiorentini …”