I grandi cori americani a Firenze

Martedì 4 e mercoledì 5 giugno nella Basilica di Santa Croce, ingresso libero

Si rinnova l’appuntamento tra l’Orchestra da Camera Fiorentina e i grandi cori americani. La quarta edizione di Great American Choral Series in Firenze si svolgerà martedì 4 e mercoledì 5 giugno nella Basilica di Croce di Santa Croce e vedrà protagonisti alcune delle più note formazioni corali, oltre a direttori e compositori, sempre d’Oltreoceano.

Le due serate sono organizzate nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze e in collaborazione con MidAmerican Production, società che svolge i suoi concerti alla Carnegie Hall di New York.



Il programma di martedì 4 giugno (ore 20,30) si aprirà con la prima mondiale di “Story of a Soul” di Terre Johnson, a seguire la “Messa in Sol Maggiore D 167” di Franz Schubert e lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi.



Ad affiancare l’Orchestra da Camera Fiorentina saranno le voci di New Orleans Children’s Chorus, New Covenant United Methodist Church Choir, Houston Baptist University Choir, The Celebration Choir of First Presbyterian Church, New Covenant United Methodist Church Choir, Hardin-Simmons University Concert Choir e del coro fiorentino Harmonia Cantata. Solisti il soprano Kathryn Wieckhorst, il mezzo soprano Patrizia Scivoletto, il tenore Vladimir Reutov e il basso Diego Colli. Sul podio si alterneranno Giuseppe Lanzetta, Peter Tiboris, Terre Johnson, Clell Wright e Cheryl Dupont.



Mercoledì 5 giugno, sempre nella Basilica di Santa Croce, dalle ore 20 a ingresso libero, in programma due note pagine di Ludwig van Beethoven, l’Ouverture da “Fidelio” e la sesta sinfonia “Pastorale”, e la “Messa in sol maggiore D 167” di Franz Schubert. La direzione dell’Orchestra sarà affidata a Peter Tiboris. Parteciperanno i cori Houston Baptist University Choir, The Celebration Choir of First Presbyterian Church e Hardin-Simmons University Concert Choir. Voci soliste il soprano Kathryn Wieckhorst, il tenore Vladimir Reutov e il basso Diego Colli.

Una solida tradizione americana, quella delle formazioni corali. Ensemble di ottimo livello nati in seno a chiese, università e college da cui sono usciti, non di rado, grandi nomi della musica.

Segreteria Orchestra tel. 055-783374 - www.orchestrafiorentina.it - info@orchestrafiorentina.it