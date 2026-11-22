Novità per la viabilità su Ponte Vespucci: per garantire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza (è in corso la manutenzione dei tiranti della pila sinistra che prevede l’installazione di barre di acciaio in parallelo ai tiranti esistenti) e anche alla luce dei dati forniti dal sistema di monitoraggio, gli uffici tecnici hanno ritenuto opportuno ridurre il carico sul ponte.

Da giovedì 5 novembre tre linee di Autolinee Toscane cambieranno quindi percorso: si tratta della 12, della 13 e della 39. Continueranno invece a transitare sul Ponte Vespucci le linee 6, 36, 37 e C4.

Le info sui nuovi percorsi saranno disponibili sul sito di Autolinee Toscane www.at-bus.it