Gratis al Next Generation Fest il 2 giugno al Teatro del Maggio

La quarta edizione del Next Generation Fest è un evento catalizzatore delle energie, delle voci e delle idee dei giovani della GenZ e Alfa. Quest'anno il Next Generation Fest organizzato da Regione Toscana-Giovanisì è ancora più grande: lo spazio esterno sarà allestito con spazi per lo sport, attività play e stand.

Sul main stage saliranno anche Ambra Angiolini, Andrea Delogu e Mida. Due volti noti della tv e un doppio disco di platino compongono così il terzetto di eccezione che va ad arricchire la già lunga lista di ospiti dell’evento della Generazione Z e Alfa più grande d’Italia in programma il 2 giugno al Teatro del Maggio di Firenze.

Mida è un cantautore italo-venezuelano classe 1999, che dopo aver mosso i primi passi nella Blocco Recordz di Emis Killa, ha conquistato la scena musicale con successi come “Ricordarmi di scordarti” e "RossoFuoco".Voce autentica del panorama italiano, Ambra Angiolini è attrice e conduttrice tra le più amate, protagonista versatile tra cinema, TV e teatro, da Immaturi a Le Fate Ignoranti, fino a XFactor.

Cresciuta a San Patrignano, volto del Tim Summer Hits, che condurrà per il quarto anno consecutivo con Carlo Conti, Andrea Delogu ha raccontato la sua infanzia nel libro “La collina” (2014). Conduce oggi “La Porta Magica” su Rai2 e “La versione di Andrea” su Radio2.Il presidente Eugenio Giani accoglie con soddisfazione e orgoglio l’adesione di queste importanti personalità del mondo dello spettacolo. “E’ il segno – dice Giani - dell’autorevolezza che il Next Generation Fest si è saputo conquistare. Costituisce un appuntamento di incontro e dialogo con le giovani generazioni a cui si guarda con rispetto e si considera occasione di confronto intergenerazionale”.

Mentre sono ancora aperte le iscrizioni, inizia a prendere forma anche il programma finale della quarta edizione che si articolerà in due sessioni, mattutina e pomeridiana.

Il Next Generation Fest - nato da un’idea del portavoce del presidente Giani, coordinatore del progetto Giovanisì, Bernard Dika - è organizzato con la collaborazione del Teatro del Maggio Fiorentino.

Tutti gli speaker partecipano alla giornata mettendo a disposizione le loro competenze e la loro esperienza senza alcuna forma di compenso. Una grande generosità che rende ancora più straordinario questo evento dedicato ai giovani e per la quale Regione Toscana riserva un sentito ringraziamento.Il Next Generation Fest non si limita a un solo giorno, ma si estende nel tempo grazie a politiche e azioni concrete della Regione Toscana con il progetto Giovanisì. Attraverso stage, finanziamenti per progetti imprenditoriali giovanili e percorsi formativi mirati, la Regione con Giovanisì si impegna a creare un ambiente favorevole alla crescita dei giovani toscani, fornendo loro strumenti, risorse e opportunità per sviluppare nuove competenze e realizzare i propri progetti.

L’evento è finanziato interamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale. Progetto realizzato in attuazione dell’accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e la Regione Toscana – FPG 2023 – Intesa 202/2023. Evento sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo.