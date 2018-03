Giovanni Allevi pianoforte e archi, Equilibrium Tour al Teatro Verdi di Firenze

“Equilibrium è un inno al presente e alla follia, un volo sul mondo a partire dalla tradizione classica, un invito a perdere l'equilibrio e le certezze per intraprendere nuove strade. Forse è vero che il presente, con tutte le sue ombre, è migliore del passato".

Giovanni Allevi approda domenica 25 marzo al Teatro Verdi di Firenze (ore 21 – biglietti posti numerati da 40/32/25 euro euro - prevendite www.teatroverdionline.it - www.boxofficetoscana.it- www.ticketone.it - info tel 055.667566 - 055.212320 - www.bitconcerti.it) a pochi mesi dall’uscita del suo ultimo progetto discografico “Equilibrium”.



L’artista sarà sul palco al pianoforte, accompagnato da 13 selezionati archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana. Una inedita e intima formazione che darà vita alle magiche note dell’ultimo album di studio di Allevi oltre ai successi collezionati nei primi venti anni di una straordinaria carriera.



“Per titolo ho scelto ‘Equilibrium'’, ma non pensate a niente di New Age anni '80 – ha spiegato Allevi in una intervista all’agenzia Ansa - Il meglio di me nella vita l'ho dato proprio quando ho perso l'equilibrio, quando mi sono sbilanciato.



Un album che è un po' una follia, perché è il risultato di un periodo di isolamento su un'isola nell'Atlantico e poi dell'operazione agli occhi a giugno scorso. Due momenti diversi, ma in realtà simili: sull'isola ero andato per cercare il silenzio, fare esercizi, disintossicarmi dal web. Insomma per trovare un equilibrio, anche fisico, che però non è arrivato. Ma ho iniziato a scrivere la mia musica.



''Il mio periodo al buio - ricorda l’artista - ho dovuto affidarmi ad altre facoltà come il tatto l'udito, l'olfatto, l'intuito in generale. L'equilibrio è un ideale cui dobbiamo tendere. La nostra esistenza si barcamena fra mille forze contrastanti che ci tirano da una parte all'altra e arriviamo la sera esausti. Per me è questo l'equilibrio, riuscire comunque a rimanere in piedi, sul surf tra le onde della vita''.



Allevi, in equilibrio perfetto nella sua musica tra “compositore, pianista e direttore d’orchestra”, durante il concerto assumerà col carisma e la leggerezza che lo contraddistinguono, tutti i diversi ruoli, attraverso una scaletta che vedrà alternare le atmosfere seducenti delle nuove composizioni e i brani più celebri della sua ventennale carriera.



''Equilibrium'' è idealmente e fisicamente diviso in due parti: il Cd1 con 10 tracce, introspettive e intense, di cui 5 eseguite da Allevi al pianoforte solo e 5 accompagnato dagli Archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana; e il Cd2, totalmente diverso, con il Concerto per Pianoforte e Orchestra n.1, in tre movimenti, per la prima volta scritto per un altro pianista, il virtuoso americano Jeffrey Biegel, che lo esegue sotto la sua direzione.

Info concerto Giovanni Allevi Firenze

Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

Tel 055.667566 - 055.212320 - #allevifi18

www.bitconcerti.it - www.teatroverdionline.it



Biglietti posti numerati (esclusi diritti di prevendita)

1° settore 40 euro

2° settore 32 euro

3° settore 25 euro



Sconti e riduzioni

I bambini fino a 4 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.