Giancane in concerto con Zerocalcare live graphic: unica data italiana all’Auditorium Flog

Giovedì 22 novembre ore 22 in esclusiva una performance imperdibile

In esclusiva all'Auditorium Flog W Live di Firenze giovedi 22 novembre l'unica data italiana della performance che vede Giancane cantare e suonare, con la sua band, e Zerocalcare disegnare le sue storie in diretta e proiettate sugli schermi della Flog.

I due si sono conosciuti, annusati e piaciuti già da un po'; tanto che qualche mese fa Zerocalcare ha disegnato il videoclip animato di un pezzo diGiancane Ipocondria, Giancane featuring Rancore (https://www.youtube.com/watch?v=o-lQtwwxvQU).

Ex componente del gruppo romano Il Muro del Canto, Giancane è un cantautore dal grande senso dell’umorismo e dalla chiara vocazione country. Il suo primo album si chiama Una vita al top ed è uscito alla fine del 2015, preceduto solamente da un EP, Carne, venduto in comodi vassoi in polistirolo da macelleria. E' un album country-neomelodico, d’orientamento western, ricco di rime selvagge, poi supportato da una serie di concerti (più di 150) in giro per lo stivale. Ansia e Disagio è il titolo del nuovo disco, uscito qualche mese fa e che Giancane presenta giovedi 22 novembre all'Auditorium Flog.

L’album, composto da undici canzoni, racchiude osservazioni pungenti, ironia e una profonda curiosità nei confronti degli stati ansiosi, propri o altrui, un atteggiamento questo che accomuna certe cose della musica di Giancane ai comix di Zerocalcare. Come rivela la copertina, il booklet del disco contiene 11 giochi, uno per ciascun brano del disco, ispirati alla Settimana Enigmistica e dedicati all’ansia e al disagio: cruciverba, rebus, enigmi e passatempi.

Zerocalcare non ha certo bisogno di presentazioni. Diciamo che è uno dei migliori autori di graphic novel europei e soprattutto che è dai tempi di Andrea Pazienza che non si creava un hype del genere e un interesse diffuso attorno a un disegnatore di fumetti.

Ingresso €10,00, - prevendite @TicketOne