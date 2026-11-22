GALLUZZO (FIRENZE) 20 NOVEMBRE 2026 – La scommessa sulle aree ricreative e sportive di viale Tanini era chiara: dopo 23 anni di benemerita gestione da parte del Centro Sportivo Galluzzo, esistono ancora energie che vogliono prendersi a cuore uno spazio prezioso per la comunità?

La risposta è sì, perché è stata appena firmata la convenzione di co-progettazione tra il Comune di Firenze e GenGa (Generazione Galluzzo), l'Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica che si è messa in gioco per ridare vita e futuro a questo spazio così amato e vissuto da tutto il Galluzzo.

L'idea alla base del progetto è semplice: uno spazio vivo, accessibile a tutti, che funga da catalizzatore per le migliori energie del paese in grado di immaginare, progettare e realizzare un piano in grado di durare nel tempo e di prendersi cura delle strutture di viale Tanini.

Il campo di calcetto, lo skate park e lo street basket resteranno ad accesso completamente libero e gratuito, per permettere a ragazzi e famiglie di fare sport in libertà.

I campi da tennis e da beach volley sono invece disponibili su prenotazione a tariffe comunali accessibili a tutti.

La vera scommessa sarà provare a ristrutturare nel tempo l'ampia e strategica palazzina bar/ristorante

in modo da poterla utilizzare anche oltre le feste estive facendola diventare luogo di incontro e di progettazione soprattutto per i giovani del territorio, nonché l’ex pista di pattinaggio che potrebbe trasformarsi in un luogo di incontro e di cultura con spettacoli ed eventi.

Questo viaggio è sostenuto dai fondi pubblici del Comune di Firenze, ma la sua vera benzina potrà essere soltanto l'energia della comunità, dei cittadini e delle realtà locali.

La valorizzazione del Comune di Firenze

"Con la nuova gestione degli impianti di viale Tanini vogliamo rilanciare un'area sportiva e aggregativa importante per il Galluzzo, garantendo continuità alle attività e nuove opportunità per il quartiere – ha dichiarato l’assessora allo sport Letizia Perini – La coprogettazione con GenGa punta a valorizzare le strutture esistenti, ampliare le iniziative e coinvolgere associazioni e cittadini nella cura e nell'utilizzo degli spazi. Una scelta fondamentale è mantenere libero e gratuito l'accesso ai campi di calcetto, allo street basket e allo skate park, mentre tennis e beach volley saranno disponibili a tariffe comunali.

Con questo patto tra Comune e associazioni che la coprogettazione permette di fare, l’obiettivo è rendere quest'area sempre più vissuta e accessibile, con nuove occasioni di socialità e aggregazione, soprattutto per i giovani; l’area feste diventerà un luogo di ritrovo non in occasione delle feste estive, ma durante tutto l’anno."

I motori, in realtà, si sono già scaldati quest'estate. Rispettando i tempi serrati del bando, l'associazione è riuscita a salvare le storiche feste estive, dando un segnale immediato di continuità e presenza ai giardini.

L'entusiasmo di GenGa APS-ASD

"Abbiamo fatto un lavoro enorme in questi mesi e ancora di più ne dovremo fare per rimettere in carreggiata l'area. C'è bisogno di interventi importanti e del contributo di ognuno per far funzionare le cose", dichiara con entusiasmo Emanuele Santini, presidente di GenGa APS-ASD. "Abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo decidendo di iniziare questa avventura. Vogliamo dare continuità a uno spazio vitale per il Galluzzo, con un obiettivo chiaro: riaggregare le associazioni del paese e riavvicinare tutti i cittadini che amano questi giardini."

Main Sponsor dell’evento del 29 novembre nonché del progetto di gestione è Toscana Energia:

“Sostenere il rilancio degli spazi sportivi e ricreativi di viale Tanini significa investire nel futuro della comunità. – ha dichiarato il presidente Fabio Giorgetti – Toscana Energia è da sempre vicina ai territori in cui opera e crede nel valore delle iniziative capaci di promuovere inclusione, partecipazione e socialità. Siamo lieti di accompagnare questo progetto, che restituisce centralità a un luogo importante per il Galluzzo e offre nuove opportunità di incontro e crescita, soprattutto alle giovani generazioni”.

La convenzione fissa degli orari minimi di apertura, ma l'obiettivo di GenGa è fare molto di più: allungare i tempi di apertura e moltiplicare le attività grazie alle iniziative di autofinanziamento e all'aiuto dei volontari. Al centro di tutto ci saranno i giovani del quartiere, che affiancati da professionisti ed esperti potranno mettersi alla prova, inventare nuovi progetti e rinnovare il mondo del volontariato locale.

Domenica 29 novembre sarà l'occasione giusta per costruire i gruppi di lavoro e per passare dalle parole ai fatti. Alle ore 16:00 l'area ricreativa ospiterà un grande incontro pubblico: sarà l'occasione per scoprire i dettagli del progetto ma soprattutto per organizzarsi.

Tante persone hanno già detto "io ci sono", e durante il pomeriggio verranno creati i primi gruppi operativi dedicati a:

Apertura, custodia e cura quotidiana dei campini.

Pulizia e manutenzione.

Ideazione e organizzazione di tornei sportivi, eventi culturali e sociali.

L'invito è aperto a tutti: giovani, nonni, genitori, sportivi e associazioni del paese.

Chi vuole dare una mano — anche solo per un'ora alla settimana — può già scrivere a iocisono@genga-aps.it.

"Viale Tanini è un bene di tutti. Facciamolo vivere insieme!", è l'invito degli organizzatori.

Contatti e Info:

GenGa Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica

Via Biagini 3B, Galluzzo (Firenze)