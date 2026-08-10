I viola a Watford ritrovano Bove

Dopo il raduno al Viola Park iniziato il 10 luglio e le prime amichevoli contro l'Under 20 e il Gubbio, la squadra viola è volata a Londra dal 24 al 31 luglio per affrontare due test di livello in Championship.

Il primo appuntamento è stato sabato 25 luglio al Loftus Road contro il Queens Park Rangers, 3-2 per gli inglesi con gol viola di Atta e Piccoli.

Il secondo e ultimo test inglese sarà mercoledì 29 luglio a Vicarage Road contro il Watford. Fischio d'inizio alle 19:30 locali, 20:30 in Italia. Anche per questa partita il club ha riservato ai propri sostenitori un settore dedicato, il SEJ7-SEJ8 del Sir Elton John Stand, con prezzi popolari: 10 sterline l'intero, 5 sterline i ridotti per over 65, 19-21 e under 18.

Quella contro il Watford avrà un sapore particolare. In maglia gialla ci sarà infatti Edoardo Bove, centrocampista romano classe 2002 cresciuto nella Roma e arrivato al Watford a parametro zero il 21 gennaio 2026. Bove, che nella stagione 2024-2025 aveva giocato proprio con la Fiorentina in prestito segnando un gol in 12 presenze, ha dovuto lasciare l'Italia dopo l'episodio del dicembre 2024 per poter continuare a giocare con il defibrillatore, cosa che in Inghilterra è permessa.

Il Watford arriva alla sfida dopo aver battuto 3-0 l'Hansa Rostock lo scorso 25 luglio, sempre a Vicarage Road, in una partita che ha portato a Watford 6.000 tifosi tedeschi in occasione del 60esimo anniversario del club anseatico. La squadra di Alessio Dionisi sta completando la preparazione e per il tecnico Fabio Grosso rappresenterà un test fisico importante.

Dopo l'Inghilterra la Fiorentina lascerà Londra per volare in Austria, dove il 1 agosto affronterà il Real Madrid di Jose Mourinho al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, prima di tornare al Viola Park per chiudere il 6 agosto contro il Deportivo La Coruna.

L'obiettivo di questo tour è chiaro. Grosso sta ricostruendo una Fiorentina che nella scorsa stagione ha lottato per non retrocedere e vuole alzare l'asticella. Giocare contro QPR e Watford, due squadre abituate ai ritmi intensi del campionato inglese, serve a mettere benzina nelle gambe e a testare schemi e condizione in vista dell'inizio della Serie A. E per i tifosi viola sarà anche l'occasione di rivedere Edoardo Bove, ora pronto a una nuova vita in Championship.