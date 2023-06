Frasi di Commisso: RCS querela

Sabato scorso nell'ultima conferenza stampa il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha detto di aver plaudito alla decisione di far allontanare da alcune testate giornalisti non graditi. E ha poi aggiunto che farà entrare "in casa sua", ossia al nuovo centro sportivo, denominato Viola Park, solo chi deciderà lui.

Nei giorni scorsi il presidente del Gruppo Toscano giornalisti sportivi-Ussi, Franco Morabito, d'intesa con l'Associazione Stampa Toscana di cui è gruppo di specializzazione, ha scritto anche al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e al presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, preoccupato per le frasi pronunciate.

Oggi diversi quotidiani hanno dato conto di una querela che Urbano Cairo avrebbe presentato, nella sua qualità di amministratore di RCS, nei confronti del Presidente di ACF Fiorentina Rocco Commisso.

Il club viola informa di non avere, al momento, ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito a tale iniziativa. La Fiorentina e il Presidente Rocco Commisso, in attesa di ricevere la notifica di tale querela e poterne dunque conoscere i contenuti, esprimono in ogni caso sorpresa per un’iniziativa proveniente da chi, in veste di editore, dovrebbe essere il primo garante della libertà di manifestazione del pensiero e, invece, annuncia di voler intraprendere le vie legali contro chi si è semplicemente limitato a esprimere le proprie critiche, in maniera trasparente e non offensiva, nei confronti di quella parte della stampa che, nel corso degli anni, si è resa protagonista di gratuiti attacchi e offese nei confronti di ACF Fiorentina e dei suoi dirigenti e tesserati.