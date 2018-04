Francia 2019: Italia vs Portogallo al Franchi di Firenze

Andrea Vannucci: “L'auspicio è di vedere lo stadio pieno di calore e di tifo così come successe lo scorso anno in occasione della festa scudetto della Fiorentina Women's”

Sarà lo stadio Artemio Franchi ad ospitare venerdì 8 giugno alle 20,45 l'incontro tra la Nazionale femminile e il Portogallo valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Francia 2019.

“Per la prima volta Firenze ospita una partita della Nazionale azzurra di calcio femminile. L'auspicio – commenta l'assessore allo sport Andrea Vannucci – è di vedere lo stadio Artemio Franchi pieno di calore e di tifo così come successe lo scorso anno in occasione della festa scudetto della Fiorentina Women's e per gli appuntamenti di Champions”.

Le azzurre, attualmente prime in classifica nel gruppo 6 a quota 12 punti, sono in raduno in vista dei prossimi due impegni nelle qualificazioni mondiali con Moldova e Belgio in programma, rispettivamente, venerdì 6 aprile a Vadul lui Voda (contro la Moldova) e martedì 10 aprile a Ferrara (contro il Belgio).



La Redazione di Nove da Firenze seguirà l'evento ritenendolo anche una occasione per Firenze di ricordare la collega Chiara Baglioni, recentemente scomparsa, che ha seguito con passione e dedizione il calcio femminile intravedendo con grande professionalità quello Scudetto delle donne viola che sarebbe stato un trionfo vissuto dalla piazza fiorentina con il tifo delle grandi occasioni.