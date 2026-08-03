Fornitori alimentari all'ingrosso: come cambia la Toscana HoReCa

La Toscana è la seconda regione italiana per impatto del turismo enogastronomico sul PIL territoriale e in due anni i ristoratori fiorentini hanno visto crescere il food cost di oltre il 18%.

Tra inflazione delle commodity, esplosione del delivery e nuovi standard digitali imposti dai gestori, scegliere un partner di approvvigionamento è diventato un esercizio strategico più che logistico. Le ricerche di settore del 2025 mostrano che il 64% degli operatori HoReCa italiani sta ridefinendo i criteri di selezione dei propri fornitori.

La provincia di Firenze conta circa 4.300 attività di ristorazione attive, alle quali si sommano oltre 1.600 strutture ricettive con servizio F&B integrato. È un tessuto operativo denso, segmentato e fortemente stagionale, dove la rotazione degli ordini settimanali tocca volumi che nelle aree extra-urbane si vedono raramente. La filiera dell'approvvigionamento alimentare in questa regione poggia storicamente su una rete di piccoli e medi distributori locali, spesso specializzati per categoria merceologica.

Il quadro è cambiato. Le rilevazioni FIPE-Confcommercio per il 2025 segnalano che il costo medio degli acquisti per un ristorante toscano di fascia media incide ormai per il 36-38% sul fatturato, contro il 30-32% del 2022. Allo stesso tempo, lo spazio di trattativa con i fornitori si è ridotto: aumenti contrattualizzati su base trimestrale, lead time più lunghi, condizioni di pagamento accorciate. Per chi gestisce gli acquisti di un locale, l'effetto pratico è che ogni decisione di fornitura pesa il doppio di quanto pesava prima.

A questo si aggiunge il tema operativo. Un ristorante medio fiorentino lavora oggi con 7-12 fornitori distinti tra food, beverage, monouso e attrezzature di consumo. Ogni fornitore in più significa un'interfaccia in più: bolle, fatture, scadenze, contatti commerciali, modalità di reso. La frammentazione della supply chain è diventata un costo nascosto, percepito da chi sta dietro al bancone più che da chi guarda i numeri a fine mese.

Tre fenomeni stanno spingendo il mercato verso una concentrazione dei rapporti di fornitura. Il primo è ovviamente l'inflazione. Quando i prezzi delle commodity si muovono ogni quattro-sei settimane, avere visibilità in tempo reale sul costo di acquisto non è più un nice-to-have. I fornitori che pubblicano listini digitali aggiornati, con storicizzazione delle variazioni, danno al ristoratore uno strumento per difendere il margine che il telefono e l'agente di zona non offrono più.

Il secondo vettore è la crescita del delivery. Tra il 2022 e il 2025 il valore del food delivery in Italia è salito da 1,9 a 2,7 miliardi di euro, con la Toscana che ha registrato una crescita superiore alla media nazionale grazie all'effetto città d'arte.

Per il ristoratore questo significa due cose: un'incidenza maggiore di prodotti specifici (packaging termico, monouso compostabile, contenitori a tenuta), e una rotazione di magazzino accelerata che richiede ordini più frequenti e meno voluminosi. Il fornitore tradizionale, tarato su consegne settimanali con minimi d'ordine alti, fa fatica a stare dietro a questo ritmo.

Il terzo vettore è la digitalizzazione del processo di acquisto. Il 71% degli operatori HoReCa intervistati nell'indagine TradeLab 2025 ha dichiarato di voler spostare almeno il 50% degli ordini su piattaforme online B2B entro fine 2026. Non si tratta di moda. Si tratta di controllo: storico ordini consultabile, costi tracciati per centro di costo, riordini automatici sui prodotti ricorrenti, integrazione con i software di gestione del locale.

I criteri di selezione che emergono dalle ricerche di mercato e dalle esperienze sul campo sono cinque, e nessuno di questi è negoziabile per chi vuole proteggere il margine nei prossimi diciotto mesi. Copertura del catalogo, prima di tutto: il numero di referenze gestibili da un unico fornitore è oggi il primo discriminante.

Tempi e affidabilità di consegna , perché un ordine ritardato in alta stagione costa più del prezzo dei prodotti.

, perché un ordine ritardato in alta stagione costa più del prezzo dei prodotti. Trasparenza del listino , intesa come visibilità del prezzo aggiornato senza intermediazione commerciale.

, intesa come visibilità del prezzo aggiornato senza intermediazione commerciale. Integrazione tra food e attrezzature , ovvero la possibilità di gestire sullo stesso canale anche frigoriferi, abbattitori, forni professionali e utensili di sostituzione.

, ovvero la possibilità di gestire sullo stesso canale anche frigoriferi, abbattitori, forni professionali e utensili di sostituzione. Copertura territoriale, perché un partner che conosce il fuso operativo della Toscana e ha depositi nell'area consegna in 24-48 ore senza i costi e le incertezze del corriere nazionale.

Su questi cinque criteri si gioca la differenza tra un fornitore di prodotti e un partner B2B di filiera.

I fornitori alimentari all'ingrosso che oggi rispondono in modo strutturato a tutti e cinque i requisiti sono ancora pochi, e si distinguono per un elemento operativo concreto: l'integrazione del catalogo food con quello delle attrezzature professionali per la ristorazione.

Un ristorante che acquista la verdura, i surgelati, le bevande e contemporaneamente sostituisce un abbattitore o ordina un nuovo banco refrigerato sulla stessa piattaforma elimina almeno quattro interfacce commerciali e accorcia di settimane il tempo di gestione amministrativa.

Il punto operativo è proprio questo. Un partner di fornitura completo non è uno che vende di più, è uno che riduce il numero di decisioni indipendenti che il ristoratore deve prendere ogni mese. È la differenza tra gestire dieci rapporti e gestirne due o tre. Nelle aziende ben strutturate dell'HoReCa toscano questa scelta si è già consolidata; nelle piccole attività la transizione è in corso e i numeri dicono che accelererà nei prossimi trimestri.

La copertura territoriale resta il pezzo che fa la differenza, soprattutto in regioni dove la geografia conta. La Toscana, la Liguria e la Sardegna condividono un profilo HoReCa fortemente stagionale, con picchi estivi che mettono sotto pressione la logistica e una clientela turistica che pretende continuità di servizio.

Un grossista B2B di area, con depositi nel raggio operativo e una rete logistica calibrata sui ritmi locali, copre questa esigenza meglio di un player nazionale gestito da centri di smistamento lontani.

L'altro elemento è la conoscenza del prodotto regionale. Un fornitore radicato in Toscana ha relazioni dirette con produttori locali di ortofrutta, surgelati, vini e prodotti da pasticceria, e questo si traduce in disponibilità di referenze che un catalogo nazionale standardizzato non sempre garantisce. Per un ristorante che fa della cucina territoriale un elemento di posizionamento è un vantaggio operativo, non solo identitario.

Per il ristoratore fiorentino e per chi gestisce attività HoReCa in tutta l'area tirrenica, la riflessione da fare nei prossimi mesi è quanto valga davvero la fedeltà a una filiera di fornitura frammentata costruita negli anni precedenti.

I numeri del 2025 suggeriscono che il costo di mantenere troppi fornitori distinti supera ormai il presunto vantaggio della specializzazione. Centralizzare su un partner che copre food, beverage e attrezzature significa liberare tempo operativo, recuperare margini di trattativa e ottenere visibilità sui costi che la struttura tradizionale a fornitori multipli non consente più.