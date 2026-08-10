A Firenze l'Intelligenza Artificiale diventa... Vigile

Tariffe scontate per il caldo e per i viaggi notturni, ma massimo rigore sulla sosta. Sono le novità concordate tra Amministrazione comunale e Ridemovi, la società che gestisce il servizio di bike sharing in città, che scattano da oggi.

“Basta bici parcheggiate come capita sui marciapiedi o negli spazi pubblici – dichiara l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio -. Con sanzioni quasi raddoppiate e l’Intelligenza artificiale vogliamo aumentare l’efficacia dei controlli e mettere più ordine nella sosta.

Continuano infatti ad arrivare segnalazioni sull’inciviltà di alcuni utenti dello sharing, che comunque registra numeri da record e un gradimento molto alto tra i fiorentini e le fiorentine”.

Nei primi sette mesi del 2026 è stato registrato infatti un aumento dei noleggi del 45% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tanti mezzi in circolazione quindi che rendono ancora importante l’impegno per un servizio ordinato.

“Abbiamo anche pensato a una misura con cui, grazie alle bici, rafforziamo ulteriormente il trasporto pubblico notturno – aggiunge Giorgio – . Dopo aver esteso il servizio degli autobus fino alle 2 di notte, ora anche il bike sharing diventa più conveniente per il rientro a casa: una corsa costerà un euro, la metà del biglietto del bus. E per affrontare le giornate più calde, arrivano tariffe speciali agevolate dedicate agli spostamenti brevi: così le bici in condivisione diventano ancora più pratiche anche in estate”.

Ecco le novità in dettaglio.

Aumentano le sanzioni e controlli più stringenti con l’AI

Per chi lascia la bici in una zona dove la sosta è vietata la multa sale da 3 a 5 euro. E a rendere più stringenti i controlli ci penserà l’Intelligenza Artificiale. Già oggi sistema di controllo della corretta sosta dei mezzi che utilizza una soluzione basata su Capture AI che analizza automaticamente il 100% delle fotografie scattate al termine delle corse, consentendo una verifica immediata della correttezza del parcheggio. Finora però i controlli avvenivano successivamente e a campione. Adesso, grazia a un upgrade, Capture AI fornisce un feedback in tempo reale e, qualora il parcheggio risulti irregolare, invita l'utente a riposizionare il mezzo prima della chiusura definitiva della corsa. Dopo qualche giorno di training in cui gli utenti riceveranno solo suggerimenti e inviti, il sistema entrerà a regime e scatteranno le sanzioni.

Di notte scattano gli sconti

Da oggi sono attive le tariffe speciali per usare le bici al termine del servizio notturno del TPL. Tra le 2 e le 6 infatti anche gli utenti che non hanno un abbonamento possono i mezzi di RideMovi con una tariffazione scontata, ovvero: 1 euro ogni 20 minuti per le E-bike; la metà (0,50 euro) per le biciclette muscolari sempre ogni 20 minuti.

Nuovo pass per i residenti con agevolazioni per i viaggi brevi

Per i residenti arriva un nuovo pass pensato per i tragitti brevi, che in questo periodo di gran caldo sono i più gettonati. Con un abbonamento di 4,99 euro al mese i primi cinque minuti di viaggio con e-bike diventano particolarmente convenienti passando da 1,50 a 0,99 euro. Trascorsi i cinque minuti torna la tariffa di 1,50 euro ogni 15 minuti. Per le biciclette muscolari il costo è di 1 euro ogni corsa fino a 20 minuti.