Savino Del Bene Volley: Panapesca Official Partner

La Savino Del Bene Volley è lieta di annunciare la partnership con Panapesca, Official Partner della squadra toscana per la stagione 2025-2026.

Panapesca è uno dei principali player di riferimento nel settore ittico surgelato, con oltre 50 anni di esperienza nella selezione, nel controllo e nella distribuzione di prodotti a base di pesce provenienti dalle più importanti aree di pesca del mondo, nel pieno rispetto dell’ambiente marino. Un’eccellenza italiana che unisce qualità, tracciabilità e innovazione, portando ogni giorno sulle tavole degli italiani il meglio che il mare ha da offrire.La collaborazione tra Savino Del Bene Volley e Panapesca nasce da valori comuni: passione, impegno, sostenibilità e promozione di uno stile di vita sano.

Due realtà radicate nel territorio toscano, accomunate dalla volontà di costruire progetti ambiziosi guardando con entusiasmo al futuro.Questa partnership rappresenta un nuovo passo nella strategia della Savino Del Bene Volley di creare sinergie con eccellenze del territorio, capaci di contribuire in modo concreto allo sviluppo di una cultura sportiva basata su qualità, benessere e condivisione di valori.

Le parole di Sandra Leoncini, Consigliere di Savino Del Bene Volley:

“Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con Panapesca, un’azienda toscana d’eccellenza che da oltre 50 anni rappresenta qualità, esperienza e attenzione al territorio. Questa collaborazione nasce da valori condivisi: impegno, passione e la volontà di promuovere uno stile di vita sano. Insieme vogliamo costruire un percorso che guardi con entusiasmo al futuro.”

Le parole di Giovanni Sabino, Amministratore Delegato di Panapesca:

“Questa collaborazione nasce dal cuore: crediamo nello sport come forza che unisce, ispira e fa crescere le persone. Sostenere la Savino Del Bene Volley significa affiancare un team con valori che sentiamo profondamente nostri: passione, determinazione, gioco di squadra. È un progetto che ci emoziona e ci motiva, perché parla di energia positiva, di sfide condivise e di futuro.”Panapesca e Savino Del Bene Volley iniziano così un nuovo cammino insieme, fondato sull’eccellenza, sull’amore per il territorio e sulla voglia di affrontare ogni sfida con spirito di squadra.

Panapesca

Fondata nel 1972 a Massa e Cozzile, nel cuore della Toscana, Panapesca è una storica azienda italiana specializzata nella trasformazione e distribuzione di prodotti ittici surgelati. Da oltre cinquant’anni presidia l’intera filiera con un modello produttivo integrato e internazionale, garantendo qualità, tracciabilità e sicurezza. Panapesca è l’unica realtà italiana del settore in grado di servire direttamente tutti i principali canali di vendita grazie a un modello flessibile e globale: foodservice (horeca, mense, pescherie, navi da crociera), ingrosso, le principali insegne del modern trade e retail diretti, grazie anche a una rete di 26 punti vendita a insegna Bottega Marinara, Sfizi e Delizie del Mare.

Oggi Panapesca è presente con stabilimenti e hub logistici in Thailandia, Francia, Marocco e Italia e opera in oltre 50 Paesi nel mondo, grazie a una rete di fornitori globale, sviluppata attraverso relazioni strategiche e consolidate con partner presenti in Asia, Africa, Americhe ed Europa.