Fondazione Biblioteche: 30 lezioni sulla storia d'Italia

Venti anni di crisi che segnano il passaggio dall'Italia del boom economico a quella delle grandi trasformazioni mancate. Prende avvio il 29 settembre il nuovo ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze e curato da Sandro Rogari, dal titolo "L'Italia della lunga crisi. Dalla stagflazione alla dissoluzione del sistema dei partiti. 1969-1993".

Il percorso si concentra sugli anni '70 e '80, quando all'euforia della ricostruzione e del miracolo economico subentra una fase segnata da crisi multiple e intrecciate: quella del sistema dei partiti, bloccato dall'assenza di reale alternanza in un quadro pluripartitico incapace di rinnovare la guida del paese; quella economica, con il rapido esaurirsi delle condizioni favorevoli che avevano sostenuto la crescita; e quella, più profonda, sociale, con una società di massa che chiede riforme strutturali senza trovare risposte adeguate nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione e nel ceto politico.

È la stagione della stagflazione e del terrorismo, in un contesto internazionale ed europeo attraversato da nuove incertezze, ma anche il tempo in cui avanzano i diritti civili e si afferma progressivamente il ruolo della donna in ruoli civili e politici prima preclusi.

Attraverso cinema, letteratura, analisi politica, economica, sociale e delle relazioni internazionali, gli incontri ripercorrono la storia italiana di quei decenni, tra spinte al rilancio e contraddizioni irrisolte, fino all'implosione del sistema politico sancita dal referendum del 18 aprile 1993 sulla legge elettorale per il Senato: la fine della "Repubblica dei partiti" nata il 2 giugno 1946 e l'apertura di scenari del tutto nuovi e inediti per l'Italia del nuovo secolo.

Tutte le conferenze sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il calendario degli incontri:

29 settembre – Terremoto a sinistra. Autunno caldo e scissione socialista con Sandro Rogari

– Terremoto a sinistra. Autunno caldo e scissione socialista con Sandro Rogari 6 ottobre – Movimenti femminili e giovanili con Elda Guerra

– Movimenti femminili e giovanili con Elda Guerra 13 ottobre – Diritti civili. Dal divorzio all'interruzione della gravidanza con Margherita Cassano

– Diritti civili. Dal divorzio all'interruzione della gravidanza con Margherita Cassano 20 ottobre – L'Università: da formazione di élite a istruzione di massa con Alessandro Breccia

– L'Università: da formazione di élite a istruzione di massa con Alessandro Breccia 27 ottobre – Dal conflitto alla disintermediazione: rappresentare lavoro e imprese nella società che cambia con Luigi Burroni

– Dal conflitto alla disintermediazione: rappresentare lavoro e imprese nella società che cambia con Luigi Burroni 3 novembre – Le cause strutturali della crisi degli anni '70: costo del lavoro, energia e materie prime, fine della stabilità monetaria con Luciano Segreto

– Le cause strutturali della crisi degli anni '70: costo del lavoro, energia e materie prime, fine della stabilità monetaria con Luciano Segreto 10 novembre – Prova d'orchestra della crisi dei partiti e affermazione del sindacato politico con Sandro Rogari

– Prova d'orchestra della crisi dei partiti e affermazione del sindacato politico con Sandro Rogari 17 novembre – La letteratura della crisi con Gino Tellini

– La letteratura della crisi con Gino Tellini 24 novembre – Il terrorismo da piazza Fontana al sequestro Dozier con Monica Galfrè

– Il terrorismo da piazza Fontana al sequestro Dozier con Monica Galfrè 1 dicembre – Il cinema racconta gli anni di piombo con Alfonso Venturini

– Il cinema racconta gli anni di piombo con Alfonso Venturini 15 dicembre – Mafia e politica: dagli anni '70 alla seconda guerra di mafia con Giustina Manica

– Mafia e politica: dagli anni '70 alla seconda guerra di mafia con Giustina Manica 12 gennaio – Repubblica conciliare, compromesso storico e solidarietà nazionale con Sandro Rogari

– Repubblica conciliare, compromesso storico e solidarietà nazionale con Sandro Rogari 19 gennaio – Una nuova comunicazione: fra tv commerciale e nuovo giornalismo. “Il Giornale” e “La Repubblica” con Carlo Sorrentino

– Una nuova comunicazione: fra tv commerciale e nuovo giornalismo. 26 gennaio – La svolta americana da Carter a Reagan con Max Guderzo

– La svolta americana da Carter a Reagan con Max Guderzo 2 febbraio – Sme, euromissili ed elezioni europee con Antonio Varsori

– Sme, euromissili ed elezioni europee con Antonio Varsori 9 febbraio – L'economia degli anni '80 e le privatizzazioni con Marco Cini

– L'economia degli anni '80 e le privatizzazioni con Marco Cini 16 febbraio – La cultura di massa negli anni '80 con Gianni Silei

– La cultura di massa negli anni '80 con Gianni Silei 23 febbraio – L'ecologia. L'emersione dei temi ambientali con Simone Neri Serneri

– L'ecologia. 2 marzo – La crisi dei partiti maggiori e il pentapartito con Sandro Rogari

– La crisi dei partiti maggiori e il pentapartito con Sandro Rogari 9 marzo – Crisi e dissoluzione dell'Unione Sovietica e suo impatto europeo con Giorgio Petracchi

– Crisi e dissoluzione dell'Unione Sovietica e suo impatto europeo con Giorgio Petracchi 16 marzo – Usa superpotenza solitaria e i suoi effetti nelle relazioni europee con Max Guderzo

– Usa superpotenza solitaria e i suoi effetti nelle relazioni europee con Max Guderzo 23 marzo – Craxi, De Mita e l'alternanza con Sandro Rogari

– Craxi, De Mita e l'alternanza con Sandro Rogari 6 aprile – Maastricht e la nascita dell'Unione europea con Antonio Varsori

– Maastricht e la nascita dell'Unione europea con Antonio Varsori 13 aprile – Resilienza e declino dell'industria nell'Italia dei capitalismi regionali con Luigi Burroni

– Resilienza e declino dell'industria nell'Italia dei capitalismi regionali con Luigi Burroni 20 aprile – Mafia e politica dal maxiprocesso alle stragi del 1992 con Giustina Manica

– Mafia e politica dal maxiprocesso alle stragi del 1992 con Giustina Manica 27 aprile – La moda italiana negli anni '80 con Emanuela Scarpellini

– La moda italiana negli anni '80 con Emanuela Scarpellini 4 maggio – L'emergere della questione migratoria con Vittorio Mete

– L'emergere della questione migratoria con Vittorio Mete 11 maggio – Il declino economico degli anni '90 con Luciano Segreto

– Il declino economico degli anni '90 con Luciano Segreto 18 maggio – L'emergere di nuove forme di partito: i partiti territoriali e il leaderismo con Alessandro Chiaramonte

– L'emergere di nuove forme di partito: i partiti territoriali e il leaderismo con Alessandro Chiaramonte 25 maggio – Dal Caf a Tangentopoli. La fine della “Repubblica dei partiti” con Sandro Rogari

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