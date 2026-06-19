Fochi: la tradizione fiorentina

Non è solo il calore della stagione che avanza, ma il genius loci che si risveglia per celebrare il suo Patrono, San Giovanni Battista. Il 24 giugno rappresenta per i fiorentini molto più di una ricorrenza religiosa; è il battito di una città che, per un giorno, sospende la sua corsa moderna per ritrovarsi nei propri riti secolari. Ma come vivere questa magia senza farsi travolgere dalla massa, cercando quel "posto perfetto" dove l'esclusività incontra la storia? La risposta risiede in una partecipazione consapevole e lenta, un percorso sensoriale che la Società di San Giovanni Battista cura con dedizione, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto.

La festa non si esaurisce in una notte, ma è un crescendo di significati che inizia già il 21 giugno. In Piazza della Signoria, sull'Arengario di Palazzo Vecchio, si compie l'Incoronazione del Marzocco. È un momento di profondo orgoglio civico: il leone, simbolo della potenza della Repubblica, viene onorato alla presenza del Corteo Storico e dei Bandierai degli Uffizi. Quest'anno, il Premio Corona del Marzocco — un capolavoro d'alto artigianato uscito dalla Bottega Orafa Paolo Penko — viene consegnato a Ginevra Moretti e Samuele Lastrucci, figure che incarnano la tutela della bellezza toscana. Citare Penko non è un dettaglio, ma un riconoscimento alla sapienza manuale che rende Firenze unica al mondo.

Il 23 giugno, l'attesa si fa visiva. Presso Palazzo Medici Riccardi viene presentata la mostra "L’Anima di Firenze: Contrasti tra passato e presente", curata dal Gruppo Fotografico il Cupolone. È un invito a fermarsi e osservare come la città sia mutata rimanendo fedele a se stessa. L'esposizione si sposterà poi nella sede di via de' Ginori 14, visitabile fino al 30 giugno. Questi eventi, solo apparentemente "minori", sono i pilastri che sorreggono l'identità fiorentina prima del grande spettacolo.

L'esperienza della "slow life" fiorentina passa anche attraverso il palato. Presso Belguardo Osteria, in Piazza degli Scarlatti, la celebrazione del 24 giugno diventa un'esperienza sensoriale curata dalla barwoman Alessia Di Bartolomeo. L'idea è brillante: "bere" l'anima dei quattro quartieri storici attraverso cocktail che ne ricalcano i colori e il carattere.

Il Fiero: un omaggio alla determinazione, con vodka, melograno e salvia.

un omaggio alla determinazione, con vodka, melograno e salvia. Lo Spirito: audace e sorprendente, dove il gin e il miele incontrano l'intensità del pecorino.

audace e sorprendente, dove il gin e il miele incontrano l'intensità del pecorino. Il Glorioso: freschezza di rum e lime con la delicatezza del fiore di malva.

freschezza di rum e lime con la delicatezza del fiore di malva. Il Patrono: un ritorno alle origini con tequila, menta e il sapore arcaico delle foglie di fico.

Dalle 18:30, accompagnati da un DJ set e una selezione di crostoni (al costo di 15€), ci si può immergere in un aperitivo che è un vero e proprio tributo alla geografia emozionale della città, guardando l'Arno che si prepara alla sera.

Per chi desidera un'esperienza di pura esclusività, il Tivoli Palazzo Gaddi apre le porte del suo scrigno rinascimentale del XVI secolo. Qui, la transizione dalla solennità del mattino al piacere della sera trova la sua massima espressione sulla terrazza Aria by Iside De Cesare. L'approccio è squisitamente "slow": il rito dell'aperitivo inizia già nel pomeriggio con tre fasce orarie (16:30, 18:00, 19:30), permettendo di osservare la luce del tramonto che accarezza la Cupola del Brunelleschi.

Alle ore 21:00, la terrazza si trasforma per una cena d'autore firmata dalla Chef Iside De Cesare (stella Michelin a La Parolina). Il menù (80€ a persona) è un dialogo tra l'eleganza degli arredi dei Gaddi e degli Arrighetti e la contemporaneità gastronomica:

Dry snacks di apertura.

Selezione di "Bolle" firmate Iside De Cesare.

Tortelli di ricotta con scampi e zucchine.

Zuppa inglese classica.

Ferrari Maximum, acqua e caffè inclusi.

Cenare sospesi tra i tetti, mentre la città sotto ferve di preparativi, offre quel distacco aristocratico e contemplativo che solo un palazzo del sedicesimo secolo può garantire.

Alle ore 18:00, il baricentro della festa si sposta sull'acqua. Il Lungarno Anna Maria de' Medici diventa una tribuna naturale per il Palio Remiero di San Giovanni. Dopo la solennità mattutina dell'Offerta dei Ceri — dove le Croci in argento di Paolo Penko brillano in Battistero — l'adrenalina dei canottieri porta una ventata di vitalità popolare. È il momento in cui Firenze mostra il suo volto più dinamico, in un passaggio di testimone tra l'istituzione e la celebrazione di piazza.

Il culmine della serata non è un semplice spettacolo pirotecnico, ma una performance artistica totale. Dalle 20:30, sul Lungarno della Zecca Vecchia, l'Ensemble di Ottoni del Conservatorio Luigi Cherubini eleva l'attesa con un repertorio maestoso. Non è un caso che i "Fochi", donati alla città dalla Fondazione CR Firenze da oltre 90 anni, siano accompagnati da note classiche: la musica trasforma l'esplosione cromatica in emozione pura. Il programma musicale prevede:

Charpentier: Te Deum

Te Deum Handel: Musica per i reali fuochi d'artificio

Musica per i reali fuochi d'artificio Offenbach: Can Can

Can Can Verdi: Aida

Alle 22:00 precise, il cielo sopra l'Arno si accende. La Notte di San Giovanni è un mosaico dove ogni tassello — dal dettaglio orafo di una croce alla freschezza di un cocktail al fico, dalla sfida dei remi alla perfezione di un tortello agli scampi — concorre a definire l'essenza di Firenze. È una celebrazione che riesce nell'impresa di essere simultaneamente elitaria e corale, sacra e profondamente vitale.