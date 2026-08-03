Morto Alessandro Bargioni, Bianchi e Curva Fiesole in lutto

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"Bianco fino al midollo, viola nell'animo, fiorentino dal cuore grande. Te ne vai così all'improvviso, senza nemmeno salutare. Porterò sempre nel cuore le giornate a Bruxelles e tutte le volte che, con la tua infinita educazione, mi facevi "una testa così" con le tue polemiche e i tuoi consigli sul calcio in costume. Ti voglio bene, Alessandro a rivederci. Un abbraccio forte alla famiglia, ai Bianchi di Santo Spirito e a tutti quelli che gli volevano bene". Così Michele Pierguidi, presidente del Calcio storico Fiorentino, saluta Alessandro Bargioni, morto oggi improvvisamente. Aveva 58 anni.

Bargioni era conosciuto anche nel mondo del giornalismo avendo fatto per molti anni il tecnico al Giornale della Toscana.

IL DOLORE DI ATF (ASSOCIAZIONE TIFOSI FIORENTINI)

"Ci lascia all'improvviso ALESSANDRO BARGIONI, esponente della Curva Fiesole ed ex calciante Bianco. Spiccata personalità, visione romantica del calcio, sempre pronto a promuovere e partecipare alle attività di solidarietà svolte sia dalla Curva che da ATF.

Riposa in Pace Alessandro".

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