‘Florence dance for kids’: la generosità in stile Usa

Palazzo Vecchio: ecco il fundraising organizzato dagli studenti americani e Milano 25 onlus per la ricerca sul cancro infantile. L'assessore Vannucci: "Sabato in Sala d'Arme pomeriggio tutto da vivere"

Un evento fundraising organizzato dagli studenti americani a Firenze a favore della ricerca sul cancro infantile e di progetti didattici e di educazione: è ‘Florence dance for kids! A Thon™-related event’, organizzato dagli studenti americani per la ricerca sul cancro infantile e di progetti didattici e di educazione e patrocinato dal Comune. L’evento, alla sua prima edizione, si terrà in Sala D’Arme a Palazzo Vecchio sabato prossimo dalle 15 alle 19 e consiste nella realizzazione di un pomeriggio di danza, musica, intrattenimento, giochi, organizzato dagli studenti americani della Pennsylvania State University (afferenti a ISI Florence) per la cittadinanza di Firenze, famiglie, singoli, scuole, e tutti quelli che vorranno partecipare con raccolta fondi da destinare alla ricerca sul cancro infantile e a progetti didattici.

‘Florence dance for kids’, ideato da The International Studies Institute in Florence e Milano 25 onlus, è stata presentata a Palazzo Vecchio dall’assessore a Welfare Andrea Vannucci, da Zia Caterina per l’Associazione Milano 25 onlus, dal direttore dell’International Studies Institute (Isi Florence) Stefano Baldassarri e da altri rappresentanti dell’Istituto e da alcuni studenti americani.

“Sabato a Palazzo Vecchio abbiamo un pomeriggio tutto da vivere - ha detto l’assessore Vannucci - in cui non mancheranno le occasioni di divertimento per grandi e piccini, il tutto con una finalità che sta molto a cuore alla nostra città: la lotta ai tumori infantili a cui si lega l’affetto per Zia Caterina con il suo coloratissimo taxi. Mi auguro che la partecipazione sia massima e che sia una prima edizione pilota verso una nuova tradizione della solidarietà a Firenze da ripetete con cadenza annuale”.

Il programma della giornata si articola seguendo il modello del THON™ Weekend, che si svolge nello stesso fine settimana (21-23 febbraio), presso la Pennsylvania State University (Usa). Il programma della giornata prevede un intrattenimento che si ripete ogni ora a partire dalle 15. All’ingresso, con donazione di 5 euro verrà consegnato uno zainetto personalizzato con gadgets all’interno. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione (per il modulo cliccare su https://www.cognitoforms.com/ISIFlorence1/FlorenceDanceForKids22Febbraio2020 e selezionare la fascia oraria di partecipazione).

Da alcuni anni l’Associazione Milano 25 onlus e ISI Florence collaborano strettamente al fine di sensibilizzare gli studenti americani al tema dell’infanzia e della solidarietà esponendoli più possibile alla conoscenza della realtà fiorentina e dei soggetti che operano a favore di cure infantili e il supporto alle famiglie.

In quest’ottica è nata l’idea dell’evento di fundraising ‘Florence dance for kids’. I fondi raccolti saranno devoluti all’Associazione Milano 25 Onlus e al Centro di Protonterapia dell’Ospedale di Trento dove, grazie a nuove cure sperimentali all’avanguardia, si offre ai piccoli pazienti una nuova possibilità di cura per il cancro. I risultati di studi clinici specifici hanno dimostrato come la protonterapia, che utilizza la posto dei fotoni (raggi X) i protoni, faccia diminuire, da una parte, il rischio di difetti nella crescita e di problemi nello sviluppo, dall’altra, quello dell’insorgenza di tumori secondari. Nell’ottica dell’accoglienza di bimbi e famiglie si inserisce Milano 25 Onlus con la sua quotidiana opera per il supporto psicologico e logistico a bambini e famiglie e con un progetto dedicato proprio alla protonterapia e denominato Proton Smile.

Per informazioni dettagliate su cliccare su ‘Florence dance for kids’ cliccare su https://it.florencedfk.net/