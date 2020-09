Florence Dance Festival: "Caravaggio. Amor vincit omnia"

Lyric Dance Company il 3 settembre al teatro della Compagnia

Firenze, 2 settembre 2020 - Lyric Dance Company sarà protagonista domani, giovedì 3 settembre, del Florence Dance Festival. Sul palco del teatro della Compagnia, in via Cavour, porterà lo spettacolo 'Caravaggio. Amor vincit omnia', che ha girato negli ultimi anni i teatri toscani, dal Puccini di Firenze al teatro Persio Flacco di Volterra, e internazionali, al Festival di Miami e all'Abundance Festival in Svezia.

Le atmosfere, la luce e i colori della pittura di Caravaggio confluiscono in questa originale creazione coreografica a testimoniare la potenza e l’universalità di questo grande pittore seicentesco. Alberto Canestro trasporta lo spettatore in atmosfere di grande rigore ed eleganza classica, donando la tridimensionalità del gesto danzato all’opera di Caravaggio.

Le figure in movimento sembrano uscire dai dipinti del grande Maestro in un continuum di intenzionalità ed emozionalità, dove la drammaticità della composizione pittorica trova naturale svolgimento nello spazio.

Lyric Dance Company è una giovane compagnia di danza fiorentina fondata nel 2007 dal coreografo Alberto Canestro che ne è da sempre l’anima e il motore creativo. Diplomato all’Accademia Nazionale di Danza di Roma e all’Accademia di Belle Arti di Firenze, Canestro propone attraverso connubi artistici sempre nuovi, creazioni d’autore improntate alla ricerca e alla qualità del gesto danzato. L’arte figurativa e i grandi artisti del passato sono per lui inesauribile fonte di ispirazione.

I biglietti potranno essere acquistati in prevendita ( solo Online) sul sito web del Cinema La Compagnia

https://cinemalacompagnia.ticka.it/

Intero euro 15,00

Gratuito ( Bambini accompagnati fino a 10 anni)

€ 1,20 diritti di prevendita + 10% acquisto online